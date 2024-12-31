У застосунку Армія+ стартувало опитування щодо функцій військового омбудсмена
У мобільному застосунку Армія+ у вівторок, 31 грудня, стартувало опитування щодо створення інституту військового омбудсмена. Воно триватиме два тижні
Про це повідомляє Міноборони України.
Зазначається, що опитування містить 12 запитань. Військовослужбовці зможуть вказати на основні функції, які очікують від військового омбудсмена, а також поділитись прикладами порушень власних прав, з якими стикались за час служби.
"Опитування в Армія+ з першого дня працюють в інтересах військовослужбовців. Результати кожного далі стають основою нових стратегій чи конкретних рішень в межах нашого війська", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Опитування триватиме два тижні. На основі результатів будуватиметься робота новоствореного інституту військового омбудсмена.
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