У застосунку Армія+ стартувало опитування щодо функцій військового омбудсмена

Про це повідомляє Міноборони України.

Зазначається, що опитування містить 12 запитань. Військовослужбовці зможуть вказати на основні функції, які очікують від військового омбудсмена, а також поділитись прикладами порушень власних прав, з якими стикались за час служби.

"Опитування в Армія+ з першого дня працюють в інтересах військовослужбовців. Результати кожного далі стають основою нових стратегій чи конкретних рішень в межах нашого війська", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Опитування триватиме два тижні. На основі результатів будуватиметься робота новоствореного інституту військового омбудсмена.