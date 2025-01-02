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Аналітика

Як противник намагається оточити Покровськ через сусідні населені пункти. Колонка Сергій Згурця

Сергій Згурець Ірена Моляр
2 січня, 2025 четвер
20:39
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Наразі фронтальних просувань противника на Покровськ немає, але є два напрямки, де він активізував бойові дії. На західному фланзі нашої оборони ворог просувається від населених пунктів Піщане, Вовче, Солоне та Нововасилівка. На лівому фланзі - Воздвиженка за 4 км від траси Покровськ - Костянтинівка

Зміст

Ситуація на фронті 
 

Почнемо з ситуації на лінії фронту. Два напрямки залишаються найбільш пріоритетними для противника. Ворог робить спроби витіснити наші війська з території Курської області, але йому це не вдається, навпаки - потрапляє під удари нашим високоточним озброєнням. 

Другий напрямок - Покровський. За минулу добу, 1 січня, там відбулося 38 атак противника. Це чверть від усіх атак, які були на всій протяжності лінії фронту.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" сьогодні пояснював, що російські війська, які наступають на Покровськ, не йдуть у прямий штурм, а намагаються оточити місто і розірвати логістичне забезпечення, яким підживляються наші підрозділи в Покровську. Речник зазначив, що міських боїв немає, до меж міста росіяни не доходять, хіба що проходять незначні диверсійно-розвідувальні групи, які знищуються. Проте працюють ворожі дрони, які ускладнюють логістичне забезпечення Покровська.

Що мається на увазі, коли йдеться про тезу, що противник намагається оточити Покровськ через сусідні населені пункти? Наразі фронтальних просувань у противника немає, але є два напрямки, де ворог активізував бойові дії. Це західний фланг нашої оборони, де ворог просувається від населених пунктів Піщане, Вовче, Солоне та Нововасилівка. А інший напрямок - на лівому фланзі, де розташований населений пункт Воздвиженка за 4 км від траси Покровськ - Костянтинівка.

Карта Покровськ 2.01.24

Мета противника - протиснутися до дороги Павлоград - Покровськ, яка є однією з восьми різних доріг, що забезпечують Покровськ. Це один напрямок дій ворога. Другий напрямок, також важливий, - лівий фланг, Воздвиженка є ще одним напрямком дій окупантів, щоб зі сходу обмежити логістичне забезпечення Покровська. 

Але є низка шляхів, які забезпечують Покровськ з північного напрямку. І ці спроби ворога з заходу і сходу не становлять критичної загрози. Вони є складними, проблемними, але навряд чи можуть повністю обрізати логістичне забезпечення Покровська.

Ми знаємо, що оборону там тримає низка наших відомих бригад25-та повітряно-десантна бригада, 108-ма єгерська бригада, штурмовий батальйон "Вовки Да Вінчі". Також там діють частини підрозділу 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка формувалася у Франції.


155-та бригада "Анна Київська": ДБР порушило справу 
 

Що з цією бригадою? 31 грудня з'явилася публікація Юрія Бутусова, в якій він розповів, що ДБР порушило кримінальну справу щодо обставин формування цієї механізованої бригади, яка зараз вступила в бій під Покровськом. Ще до того, як бригада вступила в бій, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців із загальної кількості 5 тис.

Але коли називається кількість 1700 військовослужбовців, варто врахувати, що ця бригада формувалася досить незвично. Спочатку було 2,5 тис. військових, які були сформовані у березні, потім їх перекинули до інших підрозділів, фактично нівелювавши роботу всіх командирів.

Потім почали формувати новий склад з нуля, близько 1900 військовослужбовців відправили до Франції, де бригаду залишили 50 наших військових, які пішли в СЗЧ. І ДБР порушило справу щодо залишення навчання та з'ясування причин, чому військові у Франції покинули навчальні курси.

Однак насправді проблема значно ширша. Раджу детально почитати великий матеріал Юрія Бутусова, де він розповідає, що саме спричинило складнощі з підготовкою бригади, її використанням та забезпеченням.

 А коли ми говоримо, що потрібно формувати нові бригади, то треба дивитися через приклад дій військового керівництва щодо формування і застосування саме цієї бригади. Думаю, що всі висновки, зокрема й негативні, треба зробити, аби унеможливити повторення цієї ситуації. Непідготовлені військові, непідготовлені командири, підрозділи, які незабезпечені дронами та засобами РЕБ, ненавчені артилеристи - усі вони кидаються в бій для виконання завдань на такому критичному напрямку як Покровський.

У публікації багато фактів і деталей, але це вкрай неприємна історія, яка потребує оцінки, оскільки проблеми виходять за межі СЗЧ 50 людей у Франції. Йдеться про формування та підходи до формування нових бригад. Якщо ми будемо діяти так, як зараз, формуючи 155-ту бригаду, це означатиме, що нам не вистачить особового складу для ведення бойових дій з противником, використовуючи такі підходи.

Ми маємо говорити про системні зміни в управлінні військами та трансформацію підготовки в Сухопутних військах. І сьогодні, 2 січня, стало відомо, що Умєров оголосив про проведення інспекції та аналізу роботи командування Сухопутних військ.

Нагадаю, що нещодавно було призначено нового командувача Сухопутних військ. Думаю, що навряд чи ця інспекція додасть новому командувачу якихось нових знань або можливостей. Але бачимо, що це є відлунням історії, яка стосується помилок або системних помилок у використанні військових, зокрема у форматі підготовки 155-ї бригади "Анна Київська", яка була потужним політичним проєктом. Знаємо, що Емманюель Макрон і Володимир Зеленський говорили про важливість формування такої бригади. Здійснили, підготували, але насправді використання та рівень підготовки не відповідають тим потребам, які сьогодні існують на полі бою.

Українські снайпери на полі бою
 

А далі будемо говорити про інші виміри поля бою, де професійність відіграє ключову роль. Зазвичай ми згадуємо про те, що нам потрібні технологічні рішення, роботизовані платформи, оператори дронів, але є особливий прошарок в наших військах – люди, які своєю майстерністю дійсно можуть забезпечити значне знищення противника, і мова піде про наших снайперів.

Для початку нагадаю про відео, яке ГУР МОУ оприлюднило 16 грудня, де снайпер знищує противника на відстані 2069 метрів. Зимові умови, ціль рухається, гвинтівка Sako M10, патрон Lapua Magnum 338 калібр і з першого пострілу є влучання. Ціль знищена!
 


Юрій Чорноморець, релігієзнавець і філософ, снайпер ЗСУ, зауважив, що такий постріл з 338 Lapua Magnum - на межі можливості цього калібру. Є снайпери, які систематично уражають цілі за 2 км. Наприклад, у загоні "Сталевий кордон" є хлопець, який уразив ціль на відстані 2135 м, цьому є відеопідтвердження. Слід зазначити, що снайпери належать до різних відомств і це був не рекордний, але дуже хороший постріл, бо більшість снайперів з 338 калібром закривають відстань 1500 м, а 1800-1900 м вже важче. Відповідно, є потреба, яка обговорюється українськими снайперами, переходити на 375 калібр. Адже 338 калібр не завжди дозволяє снайперу покрити цілі, які він бачить. Використання снайперськими групами 375 калібру привело до покривання дистанції за 2 км, відповідно, до зменшення кількості вбитих снайперів.

Снайпер ЗСУ розповів, що серед снайперів сьогодні є запит на тепловізійні приціли ARCHER, щоб протидіяти переміщенням противника вночі. І друга потреба снайперів – 375-ті гвинтівки. На сьогодні серед проблем у нашому війську є недостатньо піхоти, зокрема під Покровськом, відповідно, просять більш систематичного забезпечення цілих груп, які б могли прикрити деякі напрямки. Тобто вернулося те, що було у 2022 та 2023 роках, коли на снайперів виділялися цілі ділянки, щоб вони своїм вогнем прикривали та забезпечували утримання позицій.

Військовослужбовець додав, що підготовлених нових снайперів обов'язково включають в бій тільки в складі старих груп, які постійно працюють на відповідній ділянці фронту. Нові снайпери всередині старих груп виживають та приносять користь. Якщо їх просто так кидати, як нові бригади кидають, то це доба-дві й від людей нічого не залишається, навіть якщо до цього було пів року навчання. В цілому треба переходити на таку практику щодо поповнень в бригади.

Чорноморець розповів, що є дуже хороші підрозділи, які продовжують набирати снайперів. Зараз у 1-му окремому штурмовому батальйоні ім. Героя України Дмитра Коцюбайла йде розширення до полку. Вони ведуть бої під Покровськом. У снайперському взводі цього батальйону дуже хороші снайпери та командир, які добре забезпечені всім необхідним. Тому особисто рекомендував би тим професіоналам, які хочуть воювати у хорошому колективі, де командування розуміє, що таке хороші снайпери, береже їх, йти до найкращих груп. А у кого є офіцерське звання, то може проситися в "Альфу" СБУ, де дуже ефективно використовуються снайперські групи.

 

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