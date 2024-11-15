Франція завершує тренування бригади "Анна Київська", яка посилить оборону України на фронті

Про це повідомляє ABC News.

"Анна Київська" приєднається до боротьби проти російського вторгнення, озброєна наданими Францією танками, артилерійськими гарматами та іншим важким озброєнням.

Бригада проходила інтенсивні військові навчання у східній і південній Франції більш ніж два місяці. Вона складатиметься з 4500 військовослужбовців, сформованих з піхотних батальйонів, а також інженерів, артилерійських команд та інших спеціалістів.

Понад дві тисячі військових, які проходили навчання у Франції, проходять останні збори перед поверненням в Україну.

Більшість з них були нещодавно мобілізовані і раніше пройшли лише кілька тижнів базової підготовки до прибуття до Франції у вересні, кажуть французькі військові. За словами французької влади, українські військові також готують інших військових для бригади в Україні.

Франція виділила близько 1500 своїх солдатів для групи "Шампань", яка навчає українців.

За даними французьких військових, арсенал бригади включатиме 18 легких танків AMX 10, 18 артилерійських установок Caesar, встановлених на вантажівках, 128 бронетранспортерів, протитанкові та зенітно-ракетні комплекси, а також інше озброєння та обладнання.

Французькі військові не дозволяли журналістам брати інтерв'ю в українців. Французькі офіцери, які брали участь у навчанні, сказали, що війська зараз краще підготовлені до бою, який вони, ймовірно, відчують через кілька місяців.