Франція не буде відмовлятися від системної підтримки України: Defense Express про передачу ракет Scalp

Про це він розповів в етері "Еспресо".

Подібний крок показує, що Франція передає ракети, незважаючи на зовнішні рішення, і це може бути довгостроковим рішенням, вважає військовий експерт.

"Таке постачання можуть здійснювати на постійній основі, забезпечуючи нашу авіацію необхідною кількістю ракет. Крім того, Франція зараз готує авіацію у вигляді літаків Mirage 2000-5, які в середньостроковій перспективі стануть одними з основних літаків для застосування цих ефективних ракет. Це може бути дуже потужним чинником у руках сил оборони України для протидії агресору", - сказав Рябих.

Подібні ракети до Scalp Україна вже отримувала. Тож не виключено, що такі рішення приймали неодноразово.

"Відомо про декілька десятків таких ракет, про які повідомляли засоби масової інформації, зокрема, про наміри передавати або саме постачання. Ми бачили результати застосування подібних ракет на тимчасово окупованих територіях, зокрема, в Криму та Луганській області, по військових цілях окупантів. Зараз ми можемо орієнтуватися на заяву міністра оборони Франції про постачання подібних ракет як виконання обіцянки президента Макрона, яку він дав президенту України. Це більше політичне рішення, і таким чином Франція показує, що не буде відмовлятися від системної підтримки України. Ці 10 ракет або десяток, як було сказано, можуть означати не буквально десяток. Можливо, їх буде до сотні", - повідомив Рябих.

Раніше Франція оголошувала про постачання до 50 керованих авіаційних бомб, які стали дуже дієвим фактором на полі бою, зокрема, для знищення цілей противника в тактичній та оперативній глибині, нагадав військовий експерт: "Ці бомби значно підсилюють нашу авіацію та військово-повітряні сили Збройних Сил України, і ми регулярно отримуємо їх", - додав він.