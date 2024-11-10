Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет Scalp

Про це посадовець заявив у інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

"Ми повинні підтримувати допомогу на стабільному рівні, оскільки це також дозволить українській владі розглядати політичні рішення, коли вони вирішать це зробити", - заявив Лекорню й додав, що військова допомога буде необхідною для України навіть після закінчення війни, щоб зміцнювати армію.

За його словами, Франція продовжує унікальну навчальну програму на сході країни, де близько 2 тис. українських військових проходять підготовку під керівництвом французьких військових та на французькому обладнанні.

"Щоб дозволити Україні завдавати удари за лінією фронту, останніми днями я підписав нову угоду щодо передачі близько десяти ракет Scalp", - наголосив міністр.

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Крім цього, Франція передасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral.

Довідка. SCALP EG – це авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля". Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника.