Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет Scalp
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що країна передасть Україні близько десяти далекобійних ракет Scalp
Про це посадовець заявив у інтерв'ю Le Journal du Dimanche.
"Ми повинні підтримувати допомогу на стабільному рівні, оскільки це також дозволить українській владі розглядати політичні рішення, коли вони вирішать це зробити", - заявив Лекорню й додав, що військова допомога буде необхідною для України навіть після закінчення війни, щоб зміцнювати армію.
За його словами, Франція продовжує унікальну навчальну програму на сході країни, де близько 2 тис. українських військових проходять підготовку під керівництвом французьких військових та на французькому обладнанні.
"Щоб дозволити Україні завдавати удари за лінією фронту, останніми днями я підписав нову угоду щодо передачі близько десяти ракет Scalp", - наголосив міністр.
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Крім цього, Франція передасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral.
Довідка. SCALP EG – це авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля". Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника.
- 8 жовтня Себастьян Лекорню заявив, що в першій половині 2025 року Україна отримає винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новим обладнанням.
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