На Донеччині на в’їзді в Покровськ зруйнували стелу

Про це він написав у Facebook.

За його словами, військові їхали на завдання, коли побачили, що літеру "П" відкинуло до дороги. Павло Вишебаба зупинився і поклав літеру до багажника. На його думку, "вона має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни".

"Такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації і їх не можна виставляти на аукціон. Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним", – додав військовий.