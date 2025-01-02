На Донеччині на в’їзді в Покровськ зруйнували стелу
Військовослужбовець 68-ї бригади ЗСУ Павло Вишебаба повідомив, що на в’їзді в Покровськ Донецької області 2 січня була зруйнована жовто-синя стела
Про це він написав у Facebook.
За його словами, військові їхали на завдання, коли побачили, що літеру "П" відкинуло до дороги. Павло Вишебаба зупинився і поклав літеру до багажника. На його думку, "вона має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни".
"Такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації і їх не можна виставляти на аукціон. Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним", – додав військовий.
- У середу, 1 січня, російські терористи мали просування у Кураховому, а також на Покровському напрямку.
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