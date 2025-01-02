Українські військові контролюють фактично весь Часів Яр, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону.

Він розповів, що окупанти намагаються перейти канал Сіверський Донець — Донбас, що в східній частині міста.

"Там усе досить стабільно в плані інтенсивності. Росіяни зачепилися в передмісті за каналом Сіверський Донець — Донбас. Українці контролюють фактично все місто і відбивають атаки, а росіяни намагаються, по-перше, перейти канал, а по-друге, атакувати вже відомий комбінат вогнетривких матеріалів", - сказав речник.