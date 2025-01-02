Зеленський: гарантії безпеки без США слабкі для України, а роль Трампа може бути вирішальною в завершенні війни
Президент Володимир Зеленський вважає, що будь-які гарантії безпеки Україні без Сполучених Штатів Америки слабкі для Києва. Водночас на його думку, майбутній президент Дональд Трамп "спроможний бути вирішальним" у завершенні війни
Про це він сказав в інтервʼю в етері телемарафону.
"Справедливий мир для нас - це розуміння, що ми в ЄС і коли, розуміння, що у нас є сильні потужні гарантії безпеки, НАТО - краще для нас... Не хотілось би зараз давати пас щодо альтернативи. Безумовно, будь-які гарантії безпеки без США - слабкі гарантії безпеки для України", - пояснив Зеленський.
Також український лідер згадав про ізраїльські гарантії безпеки: згідно з ними, Єрусалим відбиває по 200-300-500 ракет без НАТО, однак за підтримки Штатів та Великої Британії.
"Такі гарантії безпеки Україні поки ніхто не пропонував", - додав Зеленський.
Водночас президент висловив думку, що майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
"Трамп може бути вирішальним. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може", - сказав він.
На думку Зеленського, Трамп є "сильним і непередбачуваним".
"Я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда", - підкреслив президент.
Однак український лідер також наголосив, що держава потребує відповідну зброю та армію, аби "за фактом" зупинити Путіна й РФ не вторглася повторно.
"Ви повинні мати відповідну фактичну зброю, фактичну армію, фактичний пакет далекобійних можливостей, який зупинить Путіна. Зупинить за фактом. Або він знатиме, що у вас це є і це буде превентивно працювати", - заявив Зеленський.
- 12 грудня в ОП заявили, що Україна наразі не готова до перемовин з Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Ідеться про нестачу зброї та чітких гарантій, що РФ не нападе знову.
- Раніше Володимир Зеленський висловив впевненість, що Трамп хоче завершити війну РФ проти України якнайшвидше.
- 16 грудня Трамп заявив про досягнення "невеликого прогресу" щодо припинення війни Росії проти України.
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