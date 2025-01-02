"Чекати роки не потрібно": Зеленський висловився щодо балотування на другий термін і умов проведення виборів

Про це президент розповів спільному інтерв'ю з першою леді Оленою Зеленською.

Відповідаючи на запитання, за яких умов в Україні можуть відбутися вибори, Зеленський зазначив, що це можливо лише після завершення воєнного стану.

"Згідно з нашою Конституцією, вибори президента та парламенту можуть відбуватися не під час воєнного стану, не під час війни. Під час воєнного стану виборів не може бути. Або нам треба змінювати законодавство і щодо президентських, і щодо парламентських виборів", - сказав він.

Зеленський наголосив, що президент і парламент є легітимною владою, допоки не пройдуть вибори нового президента і парламенту. Також він зазначив, що скасування воєнного стану розглядатимуть лише після завершення гарячої фази війни в сильній позиції для України.

"Якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, після цього можна думати, щоб не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану, то в принципі далі парламент підтримає ту чи іншу дату виборів. Після того, як закінчиться воєнний стан, чекати роки щодо виборів не потрібно", - сказав президент.

Також Зеленський розповів, що наразі не знає, чи балотуватиметься на другий термін

"Якщо я зроблю більше, ніж можу, тоді я буду дивитися на це більш позитивно... Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Це не є сьогоднішньою ціллю", - підсумував він.