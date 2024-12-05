Єрмак заявив, що Україна готова негайно провести вибори після встановлення справедливого миру
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова негайно провести вибори після завершення війни з Росією та встановлення справедливого миру
Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph, передає NV.
"Дивлячись на реальність, президент (Володимир Зеленський - ред.) сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні", - заявив Єрмак.
За його словами, Зеленський готовий провести вибори "у будь-який момент".
Водночас Єрмак наголосив, що світ має визнати ці вибори як демократичні й такі, що відповідають усім стандартам: "Це означає, що треба, щоб усі громадяни України мали можливість проголосувати, включно з нашими героями, нашими солдатами на передовій, включно з людьми, які тимчасово залишили країну".
Експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера пояснив, що проведення виборів в Україні під час дії воєнного стану загрожує послабленням позиції держави, як всередині країни, так і на міжнародній арені.
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