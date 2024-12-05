Єрмак заявив, що Україна готова негайно провести вибори після встановлення справедливого миру

Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph, передає NV.

"Дивлячись на реальність, президент (Володимир Зеленський - ред.) сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні", - заявив Єрмак.

За його словами, Зеленський готовий провести вибори "у будь-який момент".

Водночас Єрмак наголосив, що світ має визнати ці вибори як демократичні й такі, що відповідають усім стандартам: "Це означає, що треба, щоб усі громадяни України мали можливість проголосувати, включно з нашими героями, нашими солдатами на передовій, включно з людьми, які тимчасово залишили країну".