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Ексклюзив

Проведення виборів під час війни значно послабить Україну як державу, - експерт з конституційного права Магера

Віталій Бесараб
1 жовтня, 2024 вiвторок
20:20
Війна з Росією вибори в Україні

Експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера пояснив, що проведення виборів в Україні під час дії воєнного стану загрожує послабленням позиції держави, як всередині країни, так і на міжнародній арені

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо уявити, що воєнна інтервенція РФ триває, воєнний стан в Україні продовжується, але вибори хтось вирішує провести, то слід чекати значного послаблення України як держави в умовах зовнішньої агресії. Оскільки політики вклиняться у боротьбу один проти одного. Також дуже важливо розуміти, що вибори це не просто надрукувати бюлетені, проголосувати й кинути їх у скриньки, а це про цінності та принципи. Вибори не можуть бути просто механічним процесом. Всі виборчі процедури залежать від цінностей та принципів. Якщо ці принципи не будуть дотримані, то виникає питання - хто такі вибори визнає у світі?", - пояснив Магера.

За словами експерта, виборчий процес в Україні можна буде провести лише після закінчення дії воєнного стану.

"Якщо ми проведемо вибори, які не будуть дотримуватись головних демократичних цінностей та принципів, то відповідно й підтримка в ООН для нас зміниться. Бо країни, до прикладу Глобального Півдня, велика частина з яких голосували на підтримку територіальної цілісності України, можуть змінити свою позицію щодо нас. Вони можуть просто заявити, що не визнають нову владу в Україні. Тому, очевидно, що вибори можна проводити лише тоді, коли закінчиться дія воєнного стану в Україні", - наголосив він.

Теги:
Україна
Верховна Рада
вибори
Воєнний стан
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