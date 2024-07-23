ВР проголосувала за продовження воєнного стану

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроєкт №11433 про продовження воєнного стану з 12 серпня по 9 листопада проголосували 339 народних депутатів. Тепер його має підписати президент.

Це вже дванадцяте продовження воєнного стану від початку повномасштабної війни.

Фото: t.me/yzheleznyak