ВР проголосувала за продовження воєнного стану
Верховна Рада України у вівторок, 23 липня, підтримала законопроєкт про продовження в Україні воєнного стану
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За законопроєкт №11433 про продовження воєнного стану з 12 серпня по 9 листопада проголосували 339 народних депутатів. Тепер його має підписати президент.
Це вже дванадцяте продовження воєнного стану від початку повномасштабної війни.
Фото: t.me/yzheleznyak
- 9 травня Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, тобто до 11 серпня.
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