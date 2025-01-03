РФ використовує заборонені касетні боєприпаси для ударів по енергосистемі України, - Галущенко

Про це в етері телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Змінилася тактика таких ударів, змінилася зброя. Вони використовують зараз, як правило, зброю з касетними боєприпасами, щоб завдати максимальної шкоди енергосистемі. Але сьогодні система збалансована", - йдеться у повідомленні.

За словами Галущенка, 2024 рік був найскладнішим для енергетики України. Ворог щоночі атакував систему, а з березня по грудень терористи здійснили 13 масованих атак.

"Завдяки проведеній ремонтній кампанії нам вдалося відновити певну кількість із дев'яти втрачених гігаватів. Я не буду називати цифри, але ключове, що сьогодні система збалансована", - наголосив Герман Галущенко.