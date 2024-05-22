В Україну після навчань почали повертатися перші фахівці з обслуговування F-16, - Повітряні сили
Перші спеціалісти з обслуговування винищувачів F-16 почали повертатись в Україну після навчань
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
"Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну", - сказав він.
За словами Євлаша, фахівці з обслуговування F-16 зможуть ділитись досвідом з іншими українськими військовими техніками.
"Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно", - наголосив речник.
- 21 травня міністерство оборони Нідерландів оголосило про завершення підготовки 10 українських військовослужбовців, які навчалися технічного обслуговування винищувачів F-16.
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