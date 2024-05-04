Обіцяна Німеччиною система Patriot може надійти в Україну разом з F-16, - NYT

Про це пише New York Times, покликаючись на власні джерела.

У виданні вказують, що 70 українських військових проходитимуть навчання на базі у східній Німеччині. Там вони повинні за 6 тижнів навчитися працювати з "патріотом", що є прискореною програмою: звичайне навчання триває від 6 до 9 місяців.

Після завершення навчання німці приблизно за два дні перевезуть пускові установки Patriot, радар та інше обладнання до логістичного центру в Польщі, а звідти все це передадуть до України.

Як пише New York Times, очікується, що це відбудеться не раніше кінця червня. Доставка переданого німцями "патріота" може збігтися з поставкою "іншої великої системи озброєнь", яку Україна вже давно вимагає — винищувачів F-16.

Загалом же доставка до України всієї військової допомоги, про яку оголошували США, Велика Британія та Німеччина, надійде Києву упродовж наступних місяців.