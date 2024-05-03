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Основні партії військової допомоги від США Україна почне отримувати не раніше літа, - NYT

3 травня, 2024 п'ятниця
22:56
Світ сша допомога Україні
Зміст

Попри те, що Україна отримала перші партії військової допомоги від США минулого тижня, основна кількість зброї прибуде не раніше літа

Про це повідомляє The New York Times.

Минулої неділі Україна отримала від США першу партію протитанкових ракет, снарядів і вкрай необхідних 155-міліметрових артилерійських снарядів у рамках пакета військової допомоги на 61 млрд доларів військової допомоги.

Друга партія надійшла в понеділок. А наступного дня до Польщі прибула партія ракет-перехоплювачів для Patriot з Іспанії й, як стверджує іспанський високопосадовець, незабаром вони будуть на українському фронті.

До того ж частина нового озброєння почала надходити ще до того, як про це було оголошено. За словами представника британського оборонного відомства, частина допомоги у розмірі 620 мільйонів доларів, про яку прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив 23 квітня, почала надходити вже кілька тижнів тому.

Однак, за словами офіційних осіб, на поставки основної партії зброї, обіцяної США, Великою Британією і Німеччиною, можуть піти місяці, перш ніж вона надійде в достатній кількості, що ставить під сумнів здатність України стримувати російські атаки.

Водночас, за словами американського чиновника, більшість крупнокаліберного озброєння, яке фінансується у рамках пакета допомоги від США, не будуть доставлені до кінця літа, а то й пізніше.

Він уточнив, що знадобиться час, щоб з'ясувати, що саме можна передати Україні, не виснажуючи підрозділи НАТО, які мають бути боєздатними, наприклад, ті, що використовують бойові машини піхоти Bradley і бронетранспортери Humvee, які були частиною американського пакета. Інша зброя, наприклад, 155-міліметрові артилерійські снаряди, яких відчайдушно потребує Україна, є дефіцитною в усьому світі.

За словами директора національної розвідки США Авріл Д. Хейнс, Росія потенційно може прорвати деякі українські лінії фронту на сході країни напередодні очікуваного російського наступу. 

На пресконференції минулого тижня Зеленський також висловив побоювання, що росіяни можуть "скористатися ситуацією, поки ми чекаємо поставок від наших партнерів, насамперед США".

Згідно з конфіденційною військовою оцінкою, проведеною цього тижня, Росія продовжуватиме досягати незначних успіхів на сході та південному сході до 9 травня, заявив високопоставлений американський чиновник. Однак у США не впевнені, що Росія має достатньо сил для цього.

  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати нададуть Україні "стільки ракет ATACMS, скільки зможуть", а також звернувся до партнерів із закликом надати системи Patriot.
Теги:
Україна
Росія
Німеччина
Іспанія
Війна з Росією
США
Військові новини
допомога Україні
Велика Британiя
допомога США Україні
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