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Остін пообіцяв надати Україні "стільки ATACMS, скільки США зможуть" та закликав партнерів передавати Patriot

1 травня, 2024 середа
06:31
Світ Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати нададуть Україні "стільки ракет ATACMS, скільки зможуть", а також звернувся до партнерів із закликом надати системи Patriot

Про це він заявив на під час презентації оборонного бюджету-2025 у Палаті представників конгресу США, передає "РБК-Україна".

На запитання, чи планують США надати додаткові ракетні комплекси дальнього радіуса дії ATACMS на додаток до нещодавно ухваленого пакета допомоги на суму понад $60 млрд, Остін відповів:

"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", - сказав він та додав, що Україна вже отримала ATACMS.

Крім цього Остін наголосив, що є країни, які мають системи Patriot. За його словами, він особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів Україні. 

Він також щотижня спілкується з міністром оборони України Рустемом Умєровим: "Він точно в курсі, що ми робимо, як ми залучаємо інші країни, шукаємо додаткові спроможності по світу".

  • Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер після засідання у форматі "Рамштайн" 26 квітня оголосила про додаткову допомогу з посилення української протиповітряної оборони.

Теги:
зброя
ППО
Війна з Росією
США
Ллойд Остін
зброя для України
Світ про Україну
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