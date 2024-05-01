Остін пообіцяв надати Україні "стільки ATACMS, скільки США зможуть" та закликав партнерів передавати Patriot
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати нададуть Україні "стільки ракет ATACMS, скільки зможуть", а також звернувся до партнерів із закликом надати системи Patriot
Про це він заявив на під час презентації оборонного бюджету-2025 у Палаті представників конгресу США, передає "РБК-Україна".
На запитання, чи планують США надати додаткові ракетні комплекси дальнього радіуса дії ATACMS на додаток до нещодавно ухваленого пакета допомоги на суму понад $60 млрд, Остін відповів:
"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", - сказав він та додав, що Україна вже отримала ATACMS.
Крім цього Остін наголосив, що є країни, які мають системи Patriot. За його словами, він особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів Україні.
Він також щотижня спілкується з міністром оборони України Рустемом Умєровим: "Він точно в курсі, що ми робимо, як ми залучаємо інші країни, шукаємо додаткові спроможності по світу".
- Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер після засідання у форматі "Рамштайн" 26 квітня оголосила про додаткову допомогу з посилення української протиповітряної оборони.
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