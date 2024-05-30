МЗС Італії висловилося щодо ударів західною зброєю по РФ і відправки військ в Україну

Про це повідомляє Sky News.

"Вся зброя, яка йде з Італії, має бути використана в Україні", - сказав Таяні.

Крім того, очільник італійського МЗС заявив, що Італія ніколи не надішле в Україну свої війська.

Раніше віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні та прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні також виступили проти застосування західної зброї по території РФ.

Позиції партнерів України щодо ударів по території РФ західною зброєю

У Конгресі США представники обох партій закликали Пентагон пришвидшити постачання зброї Україні та дозволити їй бити цією зброєю по території РФ. Спікер палати представників Майк Джонсон також підтримав такий дозвіл. У Пентагоні відповіли, що зосереджені на забезпеченні України можливостями для захисту "в межах суверенної території".

The New York Times повідомило, що держсекретар США Ентоні Блінкен закликав президента Джо Байдена дозволити Україні бити американською зброєю по території РФ.

Голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер висловився за дозвіл бити західною зброєю по території РФ. Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти такого дозволу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Альянс дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях у Росії. Парламентська асамблея НАТО також закликала країни Альянсу надати Україні такі дозволи.

Швеція дозволила використовувати її зброю для ударів по цілях у Росії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав союзників дозволити Україні бити наданою зброєю по цілях у РФ.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав використання Україною західної зброї по території РФ "абсолютно логічним".

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що відповідно до законів війни Україна має право завдавати ударів по російській території.

У міноборони Польщі заявили, що не проти використання Україною західної зброї для ударів по Росії.

Фінляндія дозволила Україні бити по території РФ фінською зброєю, а Канада заявила, що Україна може застосовувати канадську зброю без обмежень.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон може "адаптувати і відкоригувати" позицію щодо права України бити американською зброєю по РФ.

Видання Politico повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за дозвіл Україні бити західною зброєю по території РФ.