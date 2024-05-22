У Пентагоні відреагували на заклики України дозволити бити американською зброєю по території РФ

Про це він заявив під час брифінгу 21 травня, передає "Укрінформ".

"Міністр Ллойд Остін підкреслив, що наша політика не змінилася", - сказав речник у відповідь на прохання прокоментувати позицію США щодо можливості застосування ЗСУ американської зброї по об’єктах у Росії.

Райдер наголосив, що Штати зосереджені на тому, щоб забезпечити Україну можливостями, "необхідними їй для захисту в межах української суверенної території".

За його словами, США продовжать взаємодію з українською стороною, а також міжнародними союзниками та партнерами задля надання ЗСУ тих типів зброї, які потрібні Україні для захисту.