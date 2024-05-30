США можуть "адаптувати і відкоригувати" позицію щодо дозволу Україні бити американською зброєю по РФ, - Блінкен

Про це інформує Голос Америки.

За словами Блінкена, наразі США "не роблять можливим та не сприяють" атакам України по Росії, втім позиція американців залежатиме від умов на полі бою.

"Ще однією визначальною рисою нашої підтримки України уже понад два роки є адаптація, залежно від того, як змінилися умови, як змінилося поле бою, як змінилися дії Росії з погляду того, як вона проводить свою агресію, ескалацію. Ми адаптувалися та пристосувалися, і я впевнений, що ми продовжуватимемо це робити", – наголосив держсекретар США.

Коли журналіст уточнив, чи означає це, що США можуть підтримати атаки всередині Росії, Блінкен відповів: "адаптувати та відкоригувати означає саме це".

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.