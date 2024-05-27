Прем'єрка Італії Мелоні проти використання західної зброї для ударів по РФ
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила проти використання Україною зброї партнерів для ударів по території РФ після заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга
Про це повідомляє Barron`s із посиланням на AFP.
"Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю ми повинні бути дуже обережними", – заявила вона.
Мелоні водночас згодна з тим, що Альянс має залишатися твердим, а не подавати сигнал про те, що поступається.
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу зняти заборону для України атакувати переданою зброєю військові цілі в Росії. На це раніше відреагували віцепрем'єр Італії та очільник МЗС.
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