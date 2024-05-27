Прем'єрка Італії Мелоні проти використання західної зброї для ударів по РФ

Про це повідомляє Barron`s із посиланням на AFP.

"Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю ми повинні бути дуже обережними", – заявила вона.

Мелоні водночас згодна з тим, що Альянс має залишатися твердим, а не подавати сигнал про те, що поступається.