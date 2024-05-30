Шольц виступає за дозвіл Україні бити західною зброєю по території РФ, - Politico

Про це пише Politico.

За даними видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна може використовувати німецьку зброю "в межах міжнародного права", що дозволить використовувати її на російській території.

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив журналістам, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, а можуть бути розширені на територію агресора".

Водночас він зазначив, що не може розкрити точних домовленостей з Києвом про використання німецької зброї, оскільки вони є "конфіденційними".

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти того, аби Київ використовував західну зброю для ударів по території Росії. Він зазначив, що його політика щодо України має на меті не допустити, щоб "це стало великою війною".

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ.

Також міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

28 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Гельсінкі не обмежували Україну в завданні ударів по території РФ фінською зброєю.

Крім того, дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Польща, Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія та Чехія.