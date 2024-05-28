У Чехії анонсували візит Шмигаля до Праги

Про це повідомляє ČTK.

За словами прем'єр-міністра Петра Фіали, зустріч, головною метою якої стане подальше поліпшення координації допомоги Україні, що розпочнеться о 19:00 на віллі Крамаржа.

На зустрічі також будуть присутні президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліньова, які відвідають віллу Крамара.

"Ми обговоримо, як ми можемо допомогти в цій критичній фазі, яку переживає Україна у своєму захисті від російської агресії, як працюють ініціативи, які працюють наразі", - пояснив він.

Окремо Фіала висловився стосовно пом'якшення умов для використання західної зброї Україною.

"Я вважаю це абсолютно логічним. Україна, як країна, що зазнала окупації, має повне право використовувати всі можливості для свого захисту", - наголосив він.