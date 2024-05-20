"Маємо перспективну роботу з кількома партнерами": Зеленський про системи Patriot для України
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни активно застосовують керовані авіабомби на різних напрямках, але Україна має "перспективну роботу" з партнерами щодо постачання систем ППО
Про це він заявив під час вечірнього звернення 20 травня.
"Говорив сьогодні з головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині. Всюди зберігаємо контроль. Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби – і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв. Це знову й знову повертає до потреби в ППО", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що "вільному світові не вистачає оперативності" у питаннях постачання Україні систем протиповітряної оборони та бойових літаків.
Але маємо все ж перспективу і перспективну роботу з кількома партнерами й робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили "петріотів" нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, таким як Суми та інші. Дякую всім партнерам, які розуміють цю нашу потребу та її значення – реальну стратегічну силу ППО в цій війні", - додав Зеленський.
Також за його словами, наразі підготовлені кілька нових безпекових угод із європейськими країнами.
"Іще кілька угод із нашими партнерами зараз – на стадії узгодження конкретних деталей. І найближчим часом посилимо цю нову безпекову архітектуру для нашої країни. Будуть підписані нові угоди. Крок за кроком ми створюємо нові опори для міжнародного порядку, заснованого на правилах", - йдеться у зверненні.
- 20 травня Володимир Зеленський назвав рішення созників щодо допомоги Україні занадто повільними.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.45 Купівля 39.45Продаж 39.99
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе