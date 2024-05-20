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"Маємо перспективну роботу з кількома партнерами": Зеленський про системи Patriot для України

20 травня, 2024 понедiлок
22:12
Війна з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни активно застосовують керовані авіабомби на різних напрямках, але Україна має "перспективну роботу" з партнерами щодо постачання систем ППО

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Про це він заявив під час вечірнього звернення 20 травня.

"Говорив сьогодні з головкомом щодо ситуації, зокрема, на донецьких напрямках, на Харківщині. Всюди зберігаємо контроль. Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби – і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців на Харківщині, і в інших місцях боїв. Це знову й знову повертає до потреби в ППО", - сказав Зеленський. 

Він зазначив, що "вільному світові не вистачає оперативності" у питаннях постачання Україні систем протиповітряної оборони та бойових літаків.

Але маємо все ж перспективу і перспективну роботу з кількома партнерами й робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили "петріотів" нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, таким як Суми та інші. Дякую всім партнерам, які розуміють цю нашу потребу та її значення – реальну стратегічну силу ППО в цій війні", - додав Зеленський. 

Також за його словами, наразі підготовлені кілька нових безпекових угод із європейськими країнами. 

"Іще кілька угод із нашими партнерами зараз – на стадії узгодження конкретних деталей. І найближчим часом посилимо цю нову безпекову архітектуру для нашої країни. Будуть підписані нові угоди. Крок за кроком ми створюємо нові опори для міжнародного порядку, заснованого на правилах", - йдеться у зверненні.

  • 20 травня Володимир Зеленський назвав рішення созників щодо допомоги Україні занадто повільними.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
ППО
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
допомога Україні
підтримка України
Часів Яр
Покровськ
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