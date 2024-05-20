"Із запізненням на рік": Зеленський дорікнув союзниками через зволікання з рішеннями про допомогу Україні

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Reuters.

Зокрема Зеленський дорікнув щодо доставки систем протиповітряної оборони Patriot. Він назвав це "один великий крок вперед, але до цього два кроки назад".

"Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо із запізненням приблизно на рік", – сказав він.

Також у матеріалі йдеться, що Зеленський запропонував способи, якими союзники могли б допомогти Україні "більш безпосередньо", зокрема, збиваючи російські ракети над українською територією.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", – у виданні зазначають, що Зеленський мав на увазі винищувачі F-16 американської розробки, деякі з яких, як він сподівається, незабаром будуть використані в боях.