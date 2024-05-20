"Із запізненням на рік": Зеленський дорікнув союзниками через зволікання з рішеннями про допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський назвав рішення созників щодо допомоги Україні занадто повільними
Про це він сказав у інтерв’ю виданню Reuters.
Зокрема Зеленський дорікнув щодо доставки систем протиповітряної оборони Patriot. Він назвав це "один великий крок вперед, але до цього два кроки назад".
"Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо із запізненням приблизно на рік", – сказав він.
Також у матеріалі йдеться, що Зеленський запропонував способи, якими союзники могли б допомогти Україні "більш безпосередньо", зокрема, збиваючи російські ракети над українською територією.
"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі", – у виданні зазначають, що Зеленський мав на увазі винищувачі F-16 американської розробки, деякі з яких, як він сподівається, незабаром будуть використані в боях.
- 19 травня повідомлялось, що професор історії Єльського університету (США), дослідник Центральної та Східної Європи Тімоті Снайдер вважає, що у разі, якщо країни Заходу не збільшать обсяги і швидкість надання Україні необхідної військової допомоги, в Європі слід чекати нової війни.
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