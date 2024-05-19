Тімоті Снайдер: війна триває досі, тому що Захід надто повільно і надто мало допомагає Україні

Про це професор історії Єльського університету (США), дослідник Центральної та Східної Європи Тімоті Снайдер заявив в розмові з польським телеканалом Polsat News.

За словами професора, чітко видно, що війна не закінчиться швидко, але причина не в тому, що росіяни дуже добре підготовлені.

"Війна - це не споживчий товар. Це не McDonald's, куди ви йдете, отримуєте їжу за три хвилини і незадоволені, якщо не отримуєте її вчасно. Війну треба виграти. Ви не можете скаржитися на те, як довго це триває", - каже він.

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В тому, що бойові дії затягнулися, Снайдер винуватить Захід й у тому числі Польщу.

"Війна так довго триває, тому що ми, включно з Польщею, зробили для українців надто мало і надто повільно. Ця війна могла закінчитися у 2022 році. Ми прийняли погані рішення, тому вона триває", - пояснив історик.

За словами Снайдера, країни Заходу помилково припускають, що конфлікт в Україні нібито може закінчитися без серйозної поразки для Росії. Через рішення щодо чергових пакетів допомоги Збройним Силам України приймаються надто пізно і щоразу є предметом тривалих дискусій, наголосив професор.

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"Люди воюють, і ми в тому числі. І ми вирішуємо, чи достатньо ми робимо, але наш вибір залежить від того, як ми про це говоримо. Тому треба говорити про те, що ще треба аби Росія програла. Бо тільки так закінчиться війна. Якщо Росія переможе, почнеться нова війна. Якщо ми хочемо, щоб війна закінчилася, єдиний логічний хід думок - це те, що ми повинні зробити, щоб Росія програла", - наголосив Тімоті Снайдер.