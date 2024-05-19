"За такого співвідношення постачань і сил": Ходорковський звинуватив Захід у зраді України, яка може втратити Харків, Одесу і зрештою перейти до партизанщини

Його 5-хвилинний виступ на конференції Антивоєнного комітету Росіії, що відбулася у Берліні (ФРН) 16-17 травня 2024 року, містить аналіз співвідношення витрат сторін на ведення бойових дій та мобілізаційного потенціалу. Основні тези Ходорковського оприлюднив Bild. Повний запис промови навів публіцист Олександр Нєвзоров.

"Українських друзів прошу закрити вуха. Але я собі це дозволю. Ви вже мене вибачте. Панове, ви фактично програли війну. Ми її програли", - наголосив передусім Ходорковський.

Гроші

За словами Ходорковського, у Росії витрати на ведення бойових дій становлять близько 5,4% ВВП ($120 млрд на рік з довоєнного ВВП РФ у $2,2 трлн), а обсяг допомоги Україні за два роки конфлікту з боку країн Євросоюзу склав лише 0,25% ВВП ($88 млрд із $17 трлн ВВП).

"І це за ціни на стандартний 155-мм снаряд від $5 тис. до $8 тис.", - додав Ходорковський.

Тож, на його думку, навіть з урахуванням американської допомоги співвідношення витрат на військові дії становить "2,5 до 1" на користь Кремля, а цього року без американських надходжень йдеться про "4 до 1".

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При цьому він окремо зупинився на тому, що ЄС і, зокрема, Німеччина могли б значно краще фінансово допомагати Україні у війні проти РФ.

"ВВП України до війни складав $160 мільярдів. ВВП Росії - $2,2 трильйона. Німеччини - $4,1 трильйона. Євросоюзу - $17 трильйонів", - звернув увагу Ходорковський.

Мобілізаційний потенціал

На момент початку бойових дій співвідношення чисельності населення України та Росії становило 40 млн. до 142 млн. Нині ж, як стверджує Ходорковський, на підконтрольній Україні території є 20 млн населення. На що саме він спирається у таких підрахунках, Ходорковський уточнювати не став.

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"Тобто 3,5 до 1, нині - 7 до 1", - зазначив політик.

Що далі

"За такого розкладу сил Україна до кінця року втратить Харків. До середини наступного року - Одесу. Співвідношення сил стане 10-15 до одного до кінця 2025 року. До середини 2026 року Україна продовжить лише партизанську війну, а Львів збережеться, якщо туди увійдуть війська НАТО", - поділився своїм власним прогнозом російський опозиціонер.

"І це все найкращий сценарій, якщо ЗСУ героїчно чинитиме опір, незважаючи на безнадійність ситуації", - підсумував Ходорковський.

Як наслідок, сказав на завершення Михайло Ходорковський, на кордоні Євросоюзу стоятиме "об'єднана російсько-українська армія", адже, як показує досвід окупованих територій України, тамтешнє населення мобілізовують до армії РФ.

Нинішню ж позицію Заходу політик вважає аморальною:

"Тоді треба чесно сказати українцям: "Ми вас зрадили, можете закінчувати опір, що не має сенсу".

За його оцінкою західні політики мислять приблизно так:

"А чому б не зрадити Україну?! А чому? Може Путін її захопить і заспокоїться. Може можна буде виторгувати у нього кілька областей і може навіть Київ".