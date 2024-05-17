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OPINION

Може, варто звернутися до інших країн про допомогу військовими?

Зоя Казанжи
17 травня, 2024 п'ятниця
08:06
Погляд Зоя Казанжи
Зміст

Чому президент України чи парламент не можуть звернутися до союзників з проханням ввести війська союзників на територію України?

Минулого року, памʼятаю, активно обговорювався механізм допомоги Молдові з боку України в разі загострення там ситуації. Тоді тамтешня шорівська опозиція серйозно розхитувала Кишинів.

І тоді ж звучало про те, що Мая Санду, президентка Молдови, може одноосібно попросити про введення військ, а потім, навздогін, парламент ратифікує угоду.

То чому зараз наша країна не може про це попросити? Чи чому ми не наймаємо військовиків за кордоном?

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Ми ж можемо припинити будувати розв’язку на Оболоні, наприклад, за 2 мільярди гривень. Або дорогу на курорт на Закарпатті за 0,5 мільярда. Чи скасувати тендери на 6 мільярдів на будівництво і ремонт доріг на Дніпропетровщині, які не виконують функції оборонно-захисних комплексів. І витратити ці кошти на оплату інших потреб. Тим більше, що монобільшість керується в ручному режимі. І проголосує тоді й так, як скажуть.

Я розумію, що це банальні питання. Я не знаю, як це все зробити правильно. В умовах тотально вичищеного інфопростору і заборони виїзду за кордон задля постійної роботи з партерами навіть "слуг". Але ж має бути якийсь притомний вихід, окрім наших втрат!

Чому не звернутися до урядів інших країн з проханням про допомогу військовими?

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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