Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський зробив заяву:

"Уперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх двох місяців".

Ці слова приголомшили більшість військових на фронті, оскільки Верховного головнокомандувача хтось з найближчого оточення свідомо ввів в оману, і він повторює чиїсь слова, не орієнтуючись у реальній обстановці.

По-перше, бригади не скаржаться, тому що, крім проблем з керівництвом, ці скарги нічого не дають командирам бригад.

По-друге, артилерія на цей час забезпечена снарядами 155 мм тільки на окремих напрямках, зокрема на північній Харківщині. Тут калібр 155 мм працює. Але на інших ділянках фронту 155 мм калібр також лімітується, і можливості виконувати усі необхідні вогневі завдання цими гарматами нема. Особлива проблема, що дуже обмежено виділяються снаряди на контрбатарейну боротьбу, і на ці завдання гостро не вистачає 155 мм калібру.

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По-третє, забезпечення більшою частиною калібрів артилерії та мінометів значно менше потреб. Гаубиці калібру 152 мм, 122 мм, гармати 125 мм, міномети 120 мм, 82 мм, 81 мм, 60 мм, які є основним озброєнням більшості піхотних бригад — забезпечення мізерне та незадовільне. Дефіцит кричущий по цих калібрах на усіх напрямках, і на північній Харківщині також. Значна кількість частин отримують на день 10-20 одиниць боєприпасів для артилерії та мінометів.

По-четверте. Усіх видів боєприпасів в армії гостро не вистачає. Є проблема і з розподілом цих боєприпасів. Деякі окремі бригади, які намагаються забезпечити якісну бойову підготовку, змушені купувати за власні кошти та кошти волонтерів навіть патрони 5,45 мм та 7,62 мм, а також багато інших видів боєприпасів. Значна кількість військових частин змушені організувати своє власне виробництво боєприпасів за власні кошти та кошти волонтерів.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

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