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OPINION

"Заморожування" війни — тимчасова пауза перед майбутньою ескалацією

Павло Вернівський
17 травня, 2024 п'ятниця
18:00
Погляд Павло Вернівський
Зміст

Призупинення бойових дій може бути вигідним у першу чергу Росії

Недавно у "Нью-Йорк Таймс" вийшла стаття про можливе заморожування війни в найближчі місяці. Скажу власну думку з цього приводу.

1. Заморожування - це не закінчення війни, а зменшення її інтенсивності. В деяких випадках майже повна перепинка бойових дій.

2. Заморожування відбувається лише тоді, коли жодну зі сторін не влаштовує ситуація на полі бою, але обидві сторони будуть виснажені для активних наступальних дій.

3. Також ще одним фактором для заморожування може бути розуміння зі сторони Росії, що ситуація на полі бою змінюється не на її користь. І що ситуація станом на сьогодні краща, ніж може бути завтра. Тому тимчасово треба припинити наступальні дії.

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4. Заморожування не виключає мирних переговорів між сторонами, але вірогідність успішного їх закінчення дуже низька. Також у разі успішного закінчення переговорів є висока ймовірність ескалації в майбутньому.

5. Заморожування може бути вигідне в першу чергу Росії. Тому що вони бачать нерішучість Заходу і розуміють, що навіть у стані уповільненої перманентної війни Україну не приймуть до блоку НАТО. Також така війна ослаблюватиме Україну в довгостроковій перспективі. І додатково вони ставлять на зменшення підтримки України в довгостроковій перспективі.

6. У нашому випадку заморожування - це тимчасова пауза перед майбутньою ескалацією.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
переговори з РФ
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