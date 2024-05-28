Президент Латвії закликав союзників дозволити Україні бити переданою зброєю по цілях в РФ
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав союзників зняти обмеження для України на удари переданою зброєю по військових цілях на території Росії
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
"Те, що ми бачимо, – наслідок нашої неспроможності надати Україні зброю та накладання обмежень на те, як Україна може її застосовувати – для ударів по території Росії. Ми говоримо не про цивільних, а про легітимні військові цілі", - сказав він.
Рінкевичс зазначив, що погоджується з генсеком НАТО щодо того, що настав час переглянути покладені на Україну обмеження. Він заявив, що не бачить "жодної прагматичної раціональної причини не дозволяти Україні застосовувати надану зброю проти Росії у той спосіб, який буде найефективнішим".
"Оцінки, що Росія у відповідь може розпочати якусь ескалацію, ґрунтуються на не дуже чітких оцінках реальної ситуації. Чому? Тому що Росія вже розпочала ескалацію", - наголосив президент Латвії, додавши, що його країна не накладає обмежень щодо застосування зброї, яку передає Україні.
Він закликав союзників, які накладають обмеження, побоюючись, що РФ може завдати удару тактичною ядерною зброєю переглянути їх, оскільки це "російський шантаж з дуже гарним розрахунком".
- 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
- Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати ударів по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
- Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
- Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.
- 22 травня група конгресменів від обох партій закликала міністра оборони США Ллойда Остіна пришвидшити постачання зброї Україні, а також дозволити їй бити американською зброєю по території РФ.
- 23 травня стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен закликає президента Джо Байдена скасувати обмеження для України на використання американської зброї.
- 25 травня голова комітету бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер висловився за те, щоб не перешкоджати Україні атакувати територію Росії західною зброєю.
- 26 травня народний депутат і очільник постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що в неофіційних бесідах американці стверджують: у Білому домі обговорюють надання дозволу Києву бити зброєю США по РФ.
- Того ж дня канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти того, аби Київ використовував західну зброю для ударів по території Росії. Він додав, що його політика щодо України має на меті не допустити, щоб "це стало великою війною".
- 27 травня Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила проти використання Україною зброї партнерів для ударів по території РФ після заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга.
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