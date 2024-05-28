Президент Латвії закликав союзників дозволити Україні бити переданою зброєю по цілях в РФ

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Те, що ми бачимо, – наслідок нашої неспроможності надати Україні зброю та накладання обмежень на те, як Україна може її застосовувати – для ударів по території Росії. Ми говоримо не про цивільних, а про легітимні військові цілі", - сказав він.

Рінкевичс зазначив, що погоджується з генсеком НАТО щодо того, що настав час переглянути покладені на Україну обмеження. Він заявив, що не бачить "жодної прагматичної раціональної причини не дозволяти Україні застосовувати надану зброю проти Росії у той спосіб, який буде найефективнішим".

"Оцінки, що Росія у відповідь може розпочати якусь ескалацію, ґрунтуються на не дуже чітких оцінках реальної ситуації. Чому? Тому що Росія вже розпочала ескалацію", - наголосив президент Латвії, додавши, що його країна не накладає обмежень щодо застосування зброї, яку передає Україні.

Він закликав союзників, які накладають обмеження, побоюючись, що РФ може завдати удару тактичною ядерною зброєю переглянути їх, оскільки це "російський шантаж з дуже гарним розрахунком".