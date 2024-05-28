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"За законами війни": Боррель висловився щодо ударів західною зброєю по території РФ

28 травня, 2024 вiвторок
17:09
Війна з Росією Жозеп Боррель

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що відповідно до законів війни Україна має право завдавати ударів по російській території

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Про це Боррель сказав перед засіданням міністрів оборони Євросоюзу, передає Укрінформ.

"Згідно з законами війни, це цілком можливо і немає жодних протиріч у тому, щоб воювати проти того, хто воює проти вас зі своєї території", - сказав Боррель.

Високий представник ЄС також висловив думку, що в питанні ударів України по РФ потрібно "знайти баланс".

"Я впевнений, що дехто обговорюватиме ризик ескалації. Але потрібно збалансувати ризик ескалації та потребу українців захищатися. Бо якщо ти не можеш зайти туди, звідки йдуть атаки, ти абсолютно в асиметричній ситуації. І це стає дедалі більш вирішальним, тому що удари по Києву відбуватимуться з російської території", - сказав Боррель.

Очільник європейської дипломатії зазначив, що деякі країни вже почали ухвалювати рішення про дозвіл Україні бити наданою ними зброєю по цілях на території РФ. Він назвав це важливою темою для обговорення на засіданні міністрів оборони ЄС.

Позиції партнерів України щодо ударів по території РФ західною зброєю

У Конгресі США представники обох партій закликали Пентагон пришвидшити постачання зброї Україні та дозволити їй бити цією зброєю по території РФ. Спікер палати представників Майк Джонсон також підтримав такий дозвіл. У Пентагоні відповіли, що зосереджені на забезпеченні України можливостями для захисту "в межах суверенної території".

The New York Times повідомило, що держсекретар США Ентоні Блінкен закликав президента Джо Байдена дозволити Україні бити американською зброєю по території РФ.

Голова комітету Бундестагу у справах Європи Антон Хофрайтер висловився за дозвіл бити західною зброєю по території РФ. Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти такого дозволу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Альянс дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях у Росії. Парламентська асамблея НАТО також закликала країни Альянсу надати Україні такі дозволи.

Швеція дозволила використовувати її зброю для ударів по цілях у Росії.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні виступила проти використання західної зброї для ударів по РФ.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав союзників дозволити Україні бити наданою зброєю по цілях в РФ.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала назвав використання Україною західної зброї по території РФ "абсолютно логічним".

Теги:
Новини
Україна
ЄС
зброя
Жозеп Боррель
зброя для України
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