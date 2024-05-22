Спікер палати представників Джонсон закликав дозволити Україні бити по території РФ американською зброєю
Спікер палати представників Майк Джонсон вважає, що треба дозволити Україні бити американською зброєю по військових цілях на території РФ
Про це він сказав кореспондентці Голосу Америки.
Журналістка поставила запитання: "Ваші колеги з комітету розвідки оприлюднили звернення до адміністрації, в якому закликають дозволити Україні використовувати зброю США проти воєнних цілей на території РФ. Яка ваша позиція щодо цього? Бо українці мають зброю, але також і обмеження щодо її використання?"
На що Джонсон відповів: "Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. І я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні - це не дуже хороша політика для нас".
- 22 травня повідомлялось, що речник міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що ставлення Пентагону щодо ударів американською зброєю по території РФ не змінилося.
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