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"Немає проблем": Чехія не проти, аби Україна використовувала її зброю для ударів по РФ, - глава МЗС Ліпавський

30 травня, 2024 четвер
19:09
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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна "не має проблем" щодо використання Києвом наданих Прагою боєприпасів для ударів по території Росії

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Про це він заявив перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО у Празі, передає DPA.

"Україна не має воювати з однією рукою, зав’язаною за спиною. Україна повинна мати право опиратися варварському вторгненню Росії навіть на російській території. Чехія не має проблем із захистом України від агресора", - підкреслив Ліпавський.

Він зазначив, використання чеської зброї Україною передбачає "атаки, які обов'язково мають відбутися на російській території".

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

Водночас США й надалі обмежують Україну в тому, де застосовувати надану їй зброю.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

Теги:
Україна
Чехія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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