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Головна війна з Росією "Громадяни судді, уважно дивіться у небо": Медведєв пригрозив ракетним ударом по будівлі МКС у Гаазі

"Громадяни судді, уважно дивіться у небо": Медведєв пригрозив ракетним ударом по будівлі МКС у Гаазі

20 березня, 2023 понедiлок
08:29
війна з Росією Дмитро Медведєв

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив точковим ударом по будівлі Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна

Про це Медведєв написав у telegram. 

За словами експрезидента РФ, він цілком може уявити точкове застосування гіперзвукових ракет по будівлі суду в Гаазі, а країни НАТО, у такому випадку, нібито не наважаться на відповідь. 

"На жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому й війну не розпочнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож, громадяни судді, уважно дивіться у небо", - написав Медведєв.

Він додав, що рішення МКС "судити президента іншої ядерної держави, яка не бере участі в МКС" матиме "жахливі наслідки для міжнародного права". 

  • 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
  • Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
  • Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини. 
  • 19 березня Німеччина заявила, що буде зобов'язана затримати Володимира Путіна у разі появи на території країни на виконання рішення Міжнародного кримінального суду. 
  • Президент України Володимир Зеленський також відреагував на рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.

 
Світ
Дмитро Медведєв
Кримінал
Гаага
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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