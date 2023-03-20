"Громадяни судді, уважно дивіться у небо": Медведєв пригрозив ракетним ударом по будівлі МКС у Гаазі
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив точковим ударом по будівлі Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна
Про це Медведєв написав у telegram.
За словами експрезидента РФ, він цілком може уявити точкове застосування гіперзвукових ракет по будівлі суду в Гаазі, а країни НАТО, у такому випадку, нібито не наважаться на відповідь.
"На жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому й війну не розпочнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож, громадяни судді, уважно дивіться у небо", - написав Медведєв.
Він додав, що рішення МКС "судити президента іншої ядерної держави, яка не бере участі в МКС" матиме "жахливі наслідки для міжнародного права".
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- 19 березня Німеччина заявила, що буде зобов'язана затримати Володимира Путіна у разі появи на території країни на виконання рішення Міжнародного кримінального суду.
- Президент України Володимир Зеленський також відреагував на рішення МКС та наголосив, що Росія понесе відповідальність за кожен прояв терору проти України та її народу.
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