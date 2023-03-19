Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марк Бушман, повідомляє Die Zeit.

"Я очікую, що Міжнародний кримінальний суд швидко зв'яжеться з Інтерполом, а також із державами-учасницями та попросить їх про виконання вимоги. Потім Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, коли він в'їде на німецьку територію та передати його МКС", - розповів Бушман.

Він наголосив, що Німеччина виконає вимогу МКС, якщо "нога Путіна ступить на територію Німеччини", тому що країна підкоряється юрисдикції суду.