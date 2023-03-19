Німеччина заарештує Путіна, щойно його нога ступить на територію країни, - міністр юстиції ФРН
Німеччина буде зобов'язана затримати Володимира Путіна у разі появи на території країни на виконання рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт президента РФ
Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марк Бушман, повідомляє Die Zeit.
"Я очікую, що Міжнародний кримінальний суд швидко зв'яжеться з Інтерполом, а також із державами-учасницями та попросить їх про виконання вимоги. Потім Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, коли він в'їде на німецьку територію та передати його МКС", - розповів Бушман.
Він наголосив, що Німеччина виконає вимогу МКС, якщо "нога Путіна ступить на територію Німеччини", тому що країна підкоряється юрисдикції суду.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
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