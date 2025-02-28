Microsoft закриє Skype у травні
У травні 2025 року компанія Microsoft припинить роботу сервісу повідомлень і відеозв'язку Skype
Про це повідомляє Windows Central, з посиланням на XDA Developers.
Там зазначили, що остання версія Skype для Windows містить прихований рядок, в якому йдеться: "Починаючи з травня, Skype буде недоступний. Продовжуйте свої дзвінки і чати в Teams". Жодних інших подробиць не надається.
Skype вперше запустили у 2003 році. У 2011 році компанія Microsoft придбала Skype за $8,5 млрд, і з того часу намагалася інтегрувати його у свої продукти, зокрема, Windows, Windows Phone та Xbox.
Як пише Windows Central, під час пандемії коронавірусу Microsoft не змогла позиціонувати Skype як "життєздатний варіант". Так, більшість людей перейшли на платформи Telegram, WhatsApp та iMessage.
Microsoft використовувала досвід Skype для створення корпоративного сервісу Teams. Ймовірно, тепер компанія заохочуватиме користувачів переходити на платформу Teams.
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