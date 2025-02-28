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"Законопроєкт є доволі революційним": Лісовий розповів, які зміни чекають на профтехосвіту

Олена Будько
28 лютого, 2025 п'ятниця
12:32
Суспільство Очільник МОН Оксен Лісовий

В Україні вже напрацьований законопроєкт про реформування професійної освіти, який мають винести на голосування у Верховну Раду найближчими тижнями

Зміст

Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів у Раді під час години запитань до уряду. У парламенті працювала кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Оксен Лісовий зауважив, що законопроєкт "є доволі революційним, хоча там є певні компроміси, яких досягали в процесі погодження з центральними органами виконавчої влади".

Зокрема, документ затверджує поступове перетворення закладів професійної освіти у комунальні неприбуткові підприємства.

Також законопроєкт передбачає великий складник освіти дорослих. У ньому будуть можливості для запровадження короткотермінових і середньотермінових програм для навчання дорослих, зокрема внутрішньо переміщених осіб, ветеранів. 

"Передбачаємо зближення з бізнесом, значною мірою підсилюємо вплив бізнесу на роботу цих майбутніх комунальних неприбуткових підприємств. Великий окремий складник – фокусування на актуальну освіту у профтеху. У цьому законі передбачено цілу низку новацій", – додав Лісовий. 

Він зазначив, що зараз триває модернізація інфраструктури, що тісно пов'язано з тим, як буде змінюватися політика у профтехосвіті. 

За словами міністра, законопроєкт напрацьовували "в тісній співпраці й палких дискусіях з освітнім комітетом, з профспілками, Федерацією роботодавців і галузевими асоціаціями бізнесу". Його завершили й подали до секретаріату Кабміну. Тепер над ним працюють спільно з секретаріатом.

"Сподіваюсь, у найближчі тижні він буде винесений на голосування", – сказав Лісовий.

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Теги:
Новини
Кабмін
освіта
ВРУ
Наука
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