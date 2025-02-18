Міносвіти розповіло, чим цьогоріч нагороджуватимуть випускників замість золотих і срібних медалей

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки, пише Укрінформ.

Зазначається, що згідно зі статтею 16 Закону України "Про повну загальну середню освіту" за особливі успіхи в навчанні до учнів можуть застосовуватися різні види заохочення і відзначення. Окрім медалей, це можуть бути похвальні листи або грамоти.

У МОН наголошують, що види та форми заохочення і відзначення учнів у закладі освіти визначаються його установчими документами та/або положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою закладу освіти.

Водночас золоті й срібні медалі вже кілька років не дають жодних переваг для вступу до закладів вищої освіти. Попри це, у 2023 році держава витратила 1,8 млн грн для закупівлі 21,3 тисячі медалей.