Міносвіти розповіло, чим цьогоріч нагороджуватимуть випускників замість золотих і срібних медалей
Учні, які мають успіхи в навчанні й випускатимуться зі школи у 2025 році, отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою замість золотих та срібних медалей
Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки, пише Укрінформ.
Зазначається, що згідно зі статтею 16 Закону України "Про повну загальну середню освіту" за особливі успіхи в навчанні до учнів можуть застосовуватися різні види заохочення і відзначення. Окрім медалей, це можуть бути похвальні листи або грамоти.
У МОН наголошують, що види та форми заохочення і відзначення учнів у закладі освіти визначаються його установчими документами та/або положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою закладу освіти.
Водночас золоті й срібні медалі вже кілька років не дають жодних переваг для вступу до закладів вищої освіти. Попри це, у 2023 році держава витратила 1,8 млн грн для закупівлі 21,3 тисячі медалей.
Нагадаємо, згідно з новими правилами випускники шкіл більше не отримуватимуть золоті чи срібні медалі за особливі досягнення в навчанні.
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