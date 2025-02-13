В Україні скасували золоті й срібні медалі в школах

Про це йдеться в наказі МОН №1771.

Згідно з новими правилами випускники шкіл більше не отримуватимуть золоті чи срібні медалі за особливі досягнення в навчанні.

Відтепер замість медалей за "За високі досягнення в навчанні" у свідоцтві писатимуть: "Про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою".

Водночас зміни торкнуться й офіційних записів: замість позначення "ЗМ" (золота медаль) та "СМ" (срібна медаль) зазначатимуть "ЗВ" (свідоцтво з відзнакою).

Однак запис "Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою" є чинним, як і на попередніх документах про освіту.