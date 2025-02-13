В Україні скасували золоті й срібні медалі в школах
Міністерство освіти і науки України скасувало в школах золоті та срібні медалі. Натомість у свідоцтвах випускників буде формулювання "З відзнакою"
Про це йдеться в наказі МОН №1771.
Згідно з новими правилами випускники шкіл більше не отримуватимуть золоті чи срібні медалі за особливі досягнення в навчанні.
Відтепер замість медалей за "За високі досягнення в навчанні" у свідоцтві писатимуть: "Про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою".
Водночас зміни торкнуться й офіційних записів: замість позначення "ЗМ" (золота медаль) та "СМ" (срібна медаль) зазначатимуть "ЗВ" (свідоцтво з відзнакою).
Однак запис "Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою" є чинним, як і на попередніх документах про освіту.
- У вересні 2024 року освітній комітет ВР закликав скасувати золоті та срібні медалі в школах. Очільник МОН Оксен Лісовий натомість рекомендував винести це питання на громадське обговорення.
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