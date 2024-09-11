Освітній комітет ВР рекомендував скасувати золоті та срібні медалі у школах
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати виготовлення та вручення у школах золотих та срібних медалей державного зразка
Про це повідомила секретарка комітету Наталія Піпа.
"За останні роки ми мали збільшення кількостей медалей, але водночас освітні розриви та зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни", - написала Піпа.
За її словами, скасування медалей зекономить кошти з державного бюджету.
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Вона також назвала вручення медале анахронізмом, який ще існує лише у пострадянських країнах та додала, що школи можуть відзначати тих, хто найкраще вчиться власними відзнаками.
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