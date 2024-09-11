Освітній комітет ВР рекомендував скасувати золоті та срібні медалі у школах

Про це повідомила секретарка комітету Наталія Піпа.

"За останні роки ми мали збільшення кількостей медалей, але водночас освітні розриви та зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни", - написала Піпа.

За її словами, скасування медалей зекономить кошти з державного бюджету.

Читайте також: Програма "Школа офлайн": які зміни чекають на учнів та вчителів у майбутньому

Вона також назвала вручення медале анахронізмом, який ще існує лише у пострадянських країнах та додала, що школи можуть відзначати тих, хто найкраще вчиться власними відзнаками.