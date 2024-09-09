ЄС передасть 1 млн підручників для українських дітей

Про це повідомила Європейська комісія в Instagram.

Зазначено, що Євросоюз поставить для українських дітей 1 млн підручників на додачу до 500 тис., які держава вже отримала.

За словами Єврокомісії, нова партія надійде "до нового навчального семестру".

"Якщо покласти їх на землю, то 51 вантажівка з книжками, які ми вже доставили, могла б вимостити дорогу між Києвом та Одесою – понад 450 кілометрів", – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що ініціатива "Шкільні підручники для України" фінансується в межах програми Erasmus+ і "підкреслює відчутні гуманітарні зусилля та солідарність ЄС з Україною".

"Незважаючи на війну, книги допоможуть виховати освічене молоде українське покоління, яке пишається своєю спадщиною та більше знайоме з Європейським Союзом", - наголошують у ЄК.

Водночас ЄС виділить на гуманітарну допомогу вразливим категоріям українцям перед зимою додаткові 40 млн євро.