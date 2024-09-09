ЄС передасть 1 млн підручників для українських дітей
Європейський Союз передасть Україні ще 1 млн шкільних підручників для дітей
Про це повідомила Європейська комісія в Instagram.
Зазначено, що Євросоюз поставить для українських дітей 1 млн підручників на додачу до 500 тис., які держава вже отримала.
За словами Єврокомісії, нова партія надійде "до нового навчального семестру".
"Якщо покласти їх на землю, то 51 вантажівка з книжками, які ми вже доставили, могла б вимостити дорогу між Києвом та Одесою – понад 450 кілометрів", – йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що ініціатива "Шкільні підручники для України" фінансується в межах програми Erasmus+ і "підкреслює відчутні гуманітарні зусилля та солідарність ЄС з Україною".
"Незважаючи на війну, книги допоможуть виховати освічене молоде українське покоління, яке пишається своєю спадщиною та більше знайоме з Європейським Союзом", - наголошують у ЄК.
Водночас ЄС виділить на гуманітарну допомогу вразливим категоріям українцям перед зимою додаткові 40 млн євро.
- 24 червня стало відомо, що уряд Сполучених Штатів Америки профінансує друк понад 3 млн підручників для учнів 12 тис. молодших шкіл України.
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