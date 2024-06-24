США виділять кошти на друк понад 3 млн підручників для українських школярів
Уряд Сполучених Штатів Америки профінансує друк понад 3 млн підручників для учнів 12 тис. молодших шкіл України
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Американський уряд через агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть допомогу Україні у друці більше 3 млн підручників, які отримають учні у більш ніж 12 тис. початкових школах.
У заяві Білого дому наголошується, що РФ "веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу", нагадавши про те, як 23 травня росіяни знищили друкарню "Фактор-Друк" у Харкові.
"Це частина знищення Росією друкарень у Харкові та інших містах України, що триває. Харківські друкарні випускають значний відсоток усіх книжок в Україні, включно з підручниками для українських дітей. Завдаючи ударів по цих друкарнях, Росія атакує систему освіти України. Ми не дозволимо Росії домогтися успіху", - зазначається у повідомленні.
- У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена.
- "Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" також підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк". На російську атаку друкарні відреагував посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс. Він повідомив, що українці, щоб підтримати видавництво, купують його книжки. Мартін Гарріс також долучився до імпровізованої акції.
- 24 травня власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що руйнування російським ударом виробництва друкарні у Харкові вплине на всю галузь книговидавництва.
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