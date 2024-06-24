США виділять кошти на друк понад 3 млн підручників для українських школярів

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Американський уряд через агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть допомогу Україні у друці більше 3 млн підручників, які отримають учні у більш ніж 12 тис. початкових школах.

У заяві Білого дому наголошується, що РФ "веде війну не лише проти українських військових, а й проти українського народу", нагадавши про те, як 23 травня росіяни знищили друкарню "Фактор-Друк" у Харкові.

"Це частина знищення Росією друкарень у Харкові та інших містах України, що триває. Харківські друкарні випускають значний відсоток усіх книжок в Україні, включно з підручниками для українських дітей. Завдаючи ударів по цих друкарнях, Росія атакує систему освіти України. Ми не дозволимо Росії домогтися успіху", - зазначається у повідомленні.