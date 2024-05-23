Окупанти влучили в Харкові в найбільшу друкарню України, де виходять книжки майже всіх видавництв, є загиблі
Унаслідок російського ракетного удару по Харкову зруйнована одна з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв
Про це повідомило видавництво Vivat у телеграм-каналі.
У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в типографію "Фактор-друк". Є загиблі і поранені. У цеху з папером сталася пожежа.
"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу.
"Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично всіх українських видавництв. Зараз розгорніть свої книжки на останніх сторінках — і гляньте, скільки з них надруковані у "Фактор-друк". Обіцяємо, ви будете здивовані, як їх багато", - зазначили у видавництві.
Фото: "Накипіло"
Фото: "Накипіло"
Фото: "Накипіло"
Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" також підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк", бо "це одна з трьох найбільших друкарень України".
"Зараз там на друці знаходяться 11 наших книг (і новинки, і додруки). З погляду бізнесу ми переналаштуємо процеси, і зрештою книги будуть випущені, але зараз це не головне. Людей не повернеш", - зазначили у "КСД".
Раніше генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова повідомила у коментарях телеграм-каналу про книжки, що цивільне підприємство в Харкові, постраждале через удар російських загарбників ракетами С-300 в четвер, 23 травня, - це друкарня їхнього видавництва.
"Так, це наша друкарня. Зараз пожежа. Розбирають завали і рятують людей", - написала Орлова.
Вона уточнила, що в приміщенні працювали люди.
Фото: скриншот з телеграм-каналу
Інформацію також підтвердила письменниця Анастасія Нікуліна у facebook.
"Росіяни влучили у друкарню мого видавництва "Віват": є загиблі і поранені. Немає слів для люті і ненависті, є слова для підтримки і донатів. Підтримати можна – замовивши книги видавництва. Донати – на збори. Усі, що бачите і є можливість", - наголосила Нікуліна.
Вдень 23 травня у Харкові та області пролунала серія вибухів. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Станом на 12:50 відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Ворог завдав щонайменше 15 ударів по місту, попередньо, ракетами С-300.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.71 Купівля 39.71Продаж 40.18
- EUR Купівля 42.92Продаж 43.66
- Актуальне
- Важливе