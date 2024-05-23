Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Окупанти влучили в Харкові в найбільшу друкарню України, де виходять книжки майже всіх видавництв, є загиблі
Оновлено

Окупанти влучили в Харкові в найбільшу друкарню України, де виходять книжки майже всіх видавництв, є загиблі

23 травня, 2024 четвер
14:09
Культура

Унаслідок російського ракетного удару по Харкову зруйнована одна з найбільших типографій в Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв

Зміст

Про це повідомило видавництво Vivat у телеграм-каналі.

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в типографію "Фактор-друк". Є загиблі і поранені. У цеху з папером сталася пожежа.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу. 

"Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично всіх українських видавництв. Зараз розгорніть свої книжки на останніх сторінках — і гляньте, скільки з них надруковані у "Фактор-друк". Обіцяємо, ви будете здивовані, як їх багато", - зазначили у видавництві.

Фото: "Накипіло"

Фото: "Накипіло"

Фото: "Накипіло"

Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" також підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк", бо "це одна з трьох найбільших друкарень України".

"Зараз там на друці знаходяться 11 наших книг  (і новинки, і додруки). З погляду бізнесу ми переналаштуємо процеси, і зрештою книги будуть випущені, але зараз це не головне. Людей не повернеш", - зазначили у "КСД".

Раніше генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова повідомила у коментарях телеграм-каналу про книжки, що цивільне підприємство в Харкові, постраждале через удар російських загарбників ракетами С-300 в четвер, 23 травня, - це друкарня їхнього видавництва.

"Так, це наша друкарня. Зараз пожежа. Розбирають завали і рятують людей", - написала Орлова.

Вона уточнила, що в приміщенні працювали люди.

Фото: скриншот з телеграм-каналу

Інформацію також підтвердила письменниця Анастасія Нікуліна у facebook.

"Росіяни влучили у друкарню мого видавництва "Віват": є загиблі і поранені. Немає слів для люті і ненависті, є слова для підтримки і донатів. Підтримати можна – замовивши книги видавництва. Донати – на збори. Усі, що бачите і є можливість", - наголосила Нікуліна.

Вдень 23 травня у Харкові та області пролунала серія вибухів. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Станом на 12:50 відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Ворог завдав щонайменше 15 ударів по місту, попередньо, ракетами С-300.

Теги:
Суспільство
Харків
російська армія
тероризм
Війна з Росією
ракетний удар
Читайте також:
Збірна Швеції з хокею
22 травня, 2024 середа
Визначилися усі чвертьфіналісти чемпіонату світу - 2024 з хокею
імітація ядерного вибуху
21 травня, 2024 вiвторок
Якщо РФ перейде червону лінію з ядерною зброєю, то інші країни не залишаться осторонь, - дипломат Чалий
росія прапор занепад
21 травня, 2024 вiвторок
Росія вирішила в односторонньому порядку змінити кордони з Литвою і Фінляндією у Балтійському морі
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.71
    Купівля 39.71
    Продаж 40.18
  • EUR
    Купівля 42.92
    Продаж 43.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
23 травня
14:58
Ексклюзив
Противник може організувати "турбуючу" операцію: полковник ЗСУ Черник про ситуацію на Сумщині
14:49
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Помилки в Оберегу, статус "у розшуку": Міноборони відповіло на поширені питання про Резерв+
14:47
На фото: Катерина Репяхова та Віктор Павлік
ШВЛ та зупинка серця: дружина Віктора Павліка повідомила, що співак переніс складну операцію
14:38
"Очі Перемоги”: Збір на дрони для ЗСУ
14:05
OPINION
Михайло Басараб
Кремлівська "формула миру": чому карають Україну, а не США?
14:01
Місце катастрофи російського літака Іл-76
Використовуватимуть тему збиття Іл-76: у розвідці попередили про нову ІПСО ворога проти України
13:53
Наталка Діденко
Де 24 травня пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко
13:53
Оновлено
Харківщина. Обстріл
РФ вдарила щонайменше 15 ракетами C-300 по Харкову та околицях: є жертви
13:12
Справи Майдану: Екскомандиру взводу та трьом співробітникам севастопольського "Беркуту" повідомлено про підозру у державній зраді
Справи Майдану: ДБР повідомило про підозру беркутівцям із Севастополя, які пішли служити окупантам
13:08
На фото: Логотип Євробачення-2024
"Деякі аспекти сподобалися не всім": BBC відповіло на скарги щодо Євробачення-2024
12:59
Чорне море
Британська розвідка оцінила наслідки ураження корабля "Циклон" у Севастополі для флоту РФ
12:55
Електроенергія
Відключення по всій Україні: ситуація в енергосистемі станом на 23 травня
12:52
Новини компаній
"Тобою скористалися": в Україні стартувала інформаційна кампанія з запобігання торгівлі людьми
12:28
Євпаторія
Партизани зафіксували розвантаження техніки та боєприпасів росіян у Євпаторії, - "Атеш"
12:23
Ексклюзив
урок Захист України
У школах викладатимуть "Захист України" по-новому: роз'яснення нардепки Совсун
12:15
обстріл Запоріжжя
Росіяни вдарили з артилерії по селу в Запорізькій області та вбили чоловіка, який порався на власному подвір'ї
12:06
OPINION
Юрій Богданов
Чи судитимуть Нетаньягу в Гаазі
12:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 травня: скільки коштують долар і євро
11:44
Ексклюзив
імітація ядерного вибуху
РФ вже два роки відпрацьовує завдавання ядерних ударів по Україні, - аналітик Їжак
11:36
марка "Азов"
""Азов". 10 років. Вільні обирають боротьбу": Укрпошта презентувала нові марки
11:21
Сергій Різник
Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного суду
11:14
Військового РФ, який залякував цивільних на Херсонщині та ґвалтував місцеву жительку, засудили до 11 років тюрми
11:11
Оновлено
Запуск ворожого дрону "Орлан-10"
Росія запустила розвіддрони: в регіонах працює ППО
11:02
ЗСУ генштаб війна з Росією
Росіяни продовжують штурмувати Харківщину: ворог зазнає втрат
11:00
Ексклюзив
Вовчанськ
Противник продовжуватиме штурмувати Харківщину й відкриє новий напрямок: комбат 92-ї ОШБр Федоренко про терміни
10:54
Огляд
міжнародний огляд
Чому ініціатива надання протиповітряної оборони Україні від союзників провалилася та успіхи в боротьбі з корупцією. Акценти світових ЗМІ 23 травня
10:44
Ексклюзив
Марія Баркова, сестра військовослужбовця з 501-го батальйонна морської піхоти
"Комунікації взагалі ніякої нема": сестра полоненого морпіха про зв'язок із рідним, владою та суспільством
10:34
Вадим Шамарін
У Росії затримали заступника Герасимова: його арештували за хабарництво
10:31
Чорноморський флот РФ
Плетенчук пояснив, чому РФ не виводить усі свої кораблі з Криму
10:14
СБУ
Формував групу підтримки для прориву російських ДРГ до Харкова: СБУ затримала агента-в'язня
10:10
OPINION
Ірина Геращенко
Влада знову випустила торпеду Безуглої
10:00
23 травня – День Героїв
День Героїв 2024: українці відзначають особливе свято
09:51
Оновлено
"Вірний своїй країні, вірний своєму народові, вірний бойовому побратиму": Сирський та Зеленський привітали морських піхотинців
09:46
Оновлено
Білгородщина
Міноборони РФ заявило про майже 40 збитих цілей над Білгородщиною: нібито є загибла
09:32
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Комбат 92-ї ОШБр: коли ворог опиниться біля будинків ухилянтів, то забере найдорожче
09:23
Скотт Келлі та Даг Лайман
До Києва прибули амбасадор UNITED24 астронавт Келлі і режисер Лайман
08:46
Норвегія
Норвегія обмежить в'їзд до країни росіян: подробиці
08:20
санкції проти рф
Міністри фінансів G7 зберуться для пошуку рішення стосовно залучення активів РФ для допомоги Україні, - Reuters
08:07
OPINION
Віктор Андрусів
Снаряди, солдати й F16 різко зменшать потік поганих новин
08:00
Верховна Рада
Журналісти та медійні організації закликали ВР не приймати законопроєкт щодо нерозголошення текстів судових рішень
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV