Окупанти влучили в Харкові в найбільшу друкарню України, де виходять книжки майже всіх видавництв, є загиблі

Про це повідомило видавництво Vivat у телеграм-каналі.

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в типографію "Фактор-друк". Є загиблі і поранені. У цеху з папером сталася пожежа.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat також входять до холдингу.

"Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично всіх українських видавництв. Зараз розгорніть свої книжки на останніх сторінках — і гляньте, скільки з них надруковані у "Фактор-друк". Обіцяємо, ви будете здивовані, як їх багато", - зазначили у видавництві.

Фото: "Накипіло"

Фото: "Накипіло"

Фото: "Накипіло"

Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" також підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк", бо "це одна з трьох найбільших друкарень України".

"Зараз там на друці знаходяться 11 наших книг (і новинки, і додруки). З погляду бізнесу ми переналаштуємо процеси, і зрештою книги будуть випущені, але зараз це не головне. Людей не повернеш", - зазначили у "КСД".

Раніше генеральна директорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова повідомила у коментарях телеграм-каналу про книжки, що цивільне підприємство в Харкові, постраждале через удар російських загарбників ракетами С-300 в четвер, 23 травня, - це друкарня їхнього видавництва.

"Так, це наша друкарня. Зараз пожежа. Розбирають завали і рятують людей", - написала Орлова.

Вона уточнила, що в приміщенні працювали люди.

Фото: скриншот з телеграм-каналу

Інформацію також підтвердила письменниця Анастасія Нікуліна у facebook.

"Росіяни влучили у друкарню мого видавництва "Віват": є загиблі і поранені. Немає слів для люті і ненависті, є слова для підтримки і донатів. Підтримати можна – замовивши книги видавництва. Донати – на збори. Усі, що бачите і є можливість", - наголосила Нікуліна.

Вдень 23 травня у Харкові та області пролунала серія вибухів. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Станом на 12:50 відомо про 6 загиблих та 16 поранених. Ворог завдав щонайменше 15 ударів по місту, попередньо, ракетами С-300.