Трамп вірить, що Путін дотримається мирної угоди, а росіяни бачать у новій позиції США повернення до "нормального життя". Акценти світових ЗМІ 28 лютого

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 28 лютого.

Трамп вірить, що Путін дотримається мирної угоди

Трамп заявив про свою віру в те, що Путін виконає будь-яку мирну угоду щодо України, пише The New York Times.

Під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії до Білого дому президент Трамп відмовився обіцяти військову підтримку миротворчого контингенту США для України. А також він сказав, що довіряє президенту Росії Путіну, мовляв, той не порушить умови потенційної мирної угоди з Україною.

"Я думаю, що він дотримається свого слова", – заявив Трамп про Путіна.

Коментарі Трампа підкреслили його прихильність до Путіна лише за день до того, як президент України Володимир Зеленський має прибути до Вашингтона, щоб завершити угоду про розподіл доходів від видобутку корисних копалин зі Сполученими Штатами. Трамп наполягав на доступі до українських корисних копалин, щоб компенсувати мільярди доларів військової та гуманітарної допомоги, яку Сполучені Штати надали Україні протягом трьох років.

Як відзначає NYT, упродовж перших тижнів свого президентства Трамп припинив дипломатичну ізоляцію Росії, безпідставно звинуватив Україну у розв'язанні війни з Росією і неодноразово принижував Зеленського, зокрема назвав його "диктатором". Тим часом у четвер він, схоже, змінив свою позицію, передбачивши, що вони проведуть хорошу особисту зустріч.

Раніше на пресконференції, коли його запитали, чи вважає він все ще Зеленського диктатором, Трамп зробив паузу і здивовано запитав: "Хіба я це сказав? Не можу повірити, що я це сказав".

Стармер був останнім з групи європейських лідерів, що приїхали до Вашингтона, сподіваючись переконати Трампа, який наполягає на переговорах з росіянами для припинення війни. Раніше цього тижня Вашингтон відвідав президент Франції Еммануель Макрон.

"Історія повинна бути на боці миротворця, а не загарбника", – сказав Стармер, стоячи поруч з Трампом у Східній кімнаті Білого дому.

Його коментарі, зауважує NYT, були різкішими, ніж у пана Макрона та інших лідерів, які не наважувалися навіть ледь помітно натиснути на пана Трампа під час візиту до Білого дому.

"Велика Британія готова поставити черевики на землю і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, тісно співпрацюючи з нашими союзниками, – зазначив Кір Стармер. – Тому що це єдиний спосіб забезпечити мир".

Британський прем'єр-міністр використав візит, щоб передати листа від короля Чарльза III із запрошенням Трампу відвідати країну з державним візитом, що стало першим випадком, коли американському президенту двічі надали таку честь (королева Єлизавета II приймала Трампа на державному обіді під час його першого президентського терміну). Відкривши листа від короля, Трамп назвав його "великим, великим джентльменом".

Проте зусилля Стармера підштовхнути пана Трампа в напрямку України – навіть з обіцянкою історичного державного візиту – схоже, не спрацювали. Трамп не згадав про підтримку американськими військами миротворчої місії, до складу якої входили британські війська.

NYT підкреслює, ставлення прем'єр-міністра до Путіна навряд чи може бути більш відмінним від ставлення Трампа.

Трампа запитали, що станеться, якщо Британія відправить миротворчі війська в Україну, а Росія відмовиться від мирної угоди. Чи прийдуть американці на допомогу британцям в Україні, якщо Росія знову піде в наступ?

За одну хвилину Трамп, здавалося, сказав "ні" ("Вони можуть дуже добре подбати про себе"), потім "так" ("Якщо їм знадобиться допомога, я завжди буду з британцями"), а потім знову сказав "ні" ("Їм не потрібна допомога").

"Чи могли б ви впоратися з Росією самотужки?" – запитав Трамп у Стармера, поруч з яким сиділи віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. У кімнаті пролунав тривожний сміх.

Україна вже відчувала наслідки слабких безпекових угод раніше: у грудні 1994 року вона відмовилася від радянської ядерної зброї, яка все ще контролювалася з Москви, а США, Великобританія і Росія погодилися поважати встановлені кордони України. Угода виявилася марною, Росія захопила Крим у 2014 році. І хоча у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення Росії, угода принесла українцям зброю та розвідувальну підтримку, ні Британія, ні США не надали війська.

Стармер був готовий закликати пана Трампа не поспішати з дипломатичним вирішенням конфлікту, не забезпечивши надання Україні гарантій безпеки, які б унеможливили повторне вторгнення Росії. Але представники Білого дому заявили в четвер перед зустріччю, що обговорення угоди щодо рідкоземельних мінералів, яка, за словами Трампа, потрібна Сполученим Штатам, не включає таких гарантій.

Росіяни бачать у новій позиції США повернення до "нормального життя"

Метро у Москві, Фото: Getty Images

Оскільки російські та американські офіційні особи раптом почали ладнати і домовлятися один з одним, росіяни наважуються уявити, що життя повертається до нормального стану, пише THe Washigton Post.

Меблі з Ikea, картки Visa, прямі рейси за кордон, європейські автомобілі та Netflix – все, що було заборонено для росіян після вторгнення їхньої країни в Україну, може знову стати доступним. Раптова і несподівана відлига між офіційною Москвою і Вашингтоном змусила росіян обережно зітхнути з полегшенням, що, можливо, лише можливо, повернення до нормального життя може раптом стати реальністю, відзначає WP.

Донедавна ідеологічне протистояння між Росією та Заходом здавалося нездоланним. Але інтенсифікація контактів між Росією і Сполученими Штатами та приголомшливі заяви президента Дональда Трампа, які, як видається, збігаються з наративами Путіна щодо вторгнення, породили зародки надії на зміни і закінчення війни.

Після того, як Москва назвала дзвінок між двома лідерами і переговори в Саудівській Аравії "дружніми", російські соціальні мережі заполонили жарти про те, що колишні суперники тепер є "братніми народами", які будуть разом правити світом – шаблонна фраза, яку чиновники зазвичай використовують для позначення пострадянських держав або Китаю.

Подейкують, розповідає WP, що незабаром росіяни знову зможуть купувати товари іноземних брендів, літати прямими рейсами за кордон і платити за них картками Visa, які працюють. Розмови про те, що західні компанії повернуться в Росію, набули особливого розмаху після того, як бізнес-емісар Путіна Кирило Дмитрієв заявив у кулуарах переговорів у Ер-Ріяді, що він очікує повернення деяких американських компаній до середини року.

Інший уповноважений, Борис Тітов, говорив про "розморожування рахунків санкційних компаній, повернення західних брендів і відновлення видачі віз". Зі свого боку, держсекретар Марко Рубіо заявив, що припинення війни розблокує "потенційно історичне економічне партнерство".

"Я дуже хочу вірити, що люди перестануть вбивати один одного. Багато людей загинуло, і Трамп задав правильний тон, постійно повторюючи про безглуздість війни, – сказав російський 45-річний стоматолог, чиї слова WP подає анонімно. – Бренди, міжнародні рейси, західні платіжні системи роблять тебе певною мірою частиною світу, і їхня присутність у твоїй країні вселяє впевненість у тому, що ти все ще живеш у більш-менш нормальній країні".

Опитування "Левади", проведене через пів року після вторгнення, після того, як набула чинності перша хвиля санкцій, показало, що росіяни найбільше сумують за шведською меблевою мережею Ikea, іноземними виробниками електроніки та автомобільними брендами.

Російська економіка продемонструвала стійкість до санкцій, а іноземні бренди були замінені російськими аналогами або товарами, імпортованими з Китаю чи Туреччини. Але економічний тиск стає все більш очевидним, оскільки центральний банк намагається приборкати інфляцію, а витрати на війну зростають.

Економічні політики також застерігають, що потенційна відлига у відносинах зі Сполученими Штатами не буде загальним запрошенням для іноземного бізнесу повернутися. Вони зайняли жорстку позицію, заявивши, що Москва обиратиме, хто може повернутися, з метою підтримки вітчизняних виробників.

"Ми нікого не чекаємо з розпростертими обіймами. Вони повинні будуть заплатити за все, за свою поведінку", – заявив міністр торгівлі Росії Антон Аліханов, висловлюючи похмуре ставлення до тих, хто "покинув" російський ринок.

Турбулентний вихід іноземних компаній, що ознаменувався конфіскацією державних активів таких фірм, як ExxonMobil і данська пивоварна компанія Carlsberg, є нагадуванням про те, наскільки ризикованим залишається інвестиційний клімат у Росії.

У той час як пересічні росіяни радіють очевидній зміні політики Трампа і оптимістичним заявам російських чиновників, радість має дезорієнтуючий ефект на прихильників жорсткої лінії, які побудували значну частину своїх прихильників на мітингових закликах до знищення Заходу.

Росія також стикається з безліччю економічних і соціальних проблем, від яких війна відволікла людей, вважає російська соціологиня і науковиця Катерина Шульман, яка живе у німецькому Берліні. Вона очікує, що "сплеск радості" після закінчення бойових дій буде нетривалим.