Ми готові вкладати мільярди доларів для економіки країн одна одної, - Стармер про нову угоду з США

Про це він повідомив на пресконференції у Білому домі.

"Цього тижня я сказав, що ми готові понести більший тягар відповідальності, ми готові більше витрачати. І зараз ми готові підняти витрати на оборону і зробити їх найбільшими з часів Холодної війни", - зазначив Стармер.

Він додав, що вони зроблять все, аби забезпечити безпеку і досягти економічних перемог для їхніх людей.

"Ми сьогодні вирішили піти далі, і укласти нову економічну угоду. Наші дві нації разом сформулюють нові технології цього століття. Ми зробили це в 20 столітті і можемо зараз це повторити", сказав прем'єр-міністр.

Окрім цього він повідомив, що Король Чарльз III надіслав лист, в якому запрошує Трампа та першу леді на державний візит до Сполученого Королівства.

"Це другий візит для президента Трампа, і це буде історичний візит", - додав Стармер.