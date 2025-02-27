Ми готові вкладати мільярди доларів для економіки країн одна одної, - Стармер про нову угоду з США
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що у рамках нової економічної угоди з Америкою Сполучене Королівство готове вкладати мільярди доларів для економіки країн одна одної
Про це він повідомив на пресконференції у Білому домі.
"Цього тижня я сказав, що ми готові понести більший тягар відповідальності, ми готові більше витрачати. І зараз ми готові підняти витрати на оборону і зробити їх найбільшими з часів Холодної війни", - зазначив Стармер.
Він додав, що вони зроблять все, аби забезпечити безпеку і досягти економічних перемог для їхніх людей.
"Ми сьогодні вирішили піти далі, і укласти нову економічну угоду. Наші дві нації разом сформулюють нові технології цього століття. Ми зробили це в 20 столітті і можемо зараз це повторити", сказав прем'єр-міністр.
Окрім цього він повідомив, що Король Чарльз III надіслав лист, в якому запрошує Трампа та першу леді на державний візит до Сполученого Королівства.
"Це другий візит для президента Трампа, і це буде історичний візит", - додав Стармер.
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