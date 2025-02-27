Король Чарльз ІІІ запросив Трампа здійснити держвізит до Великої Британії

Про це повідомляє The Guardian i The Telegraph.

Британський король припустив у листі, що американський лідер, зокрема, може відвідати замок Бармолар у Шотландії під час поїздки.

Чарльз ІІІ водночас підкреслив: вони можуть обговорити спектр світових питань, додавши, що нині Лондон і Вашингтон "відіграють життєво важливу роль".

"Як ви дізнаєтесь, це безпрецедентно для президента США. Ось чому я вважаю корисним для нас мати можливість разом обговорити ряд варіантів розташування та змісту програми. Роблячи це, працюючи разом, я знаю, що ми ще більше зміцнимо особливі відносини між нашими двома країнами, якими ми обидва так пишаємося", - написав британський король.

Трамп прийняв запрошення монарха.

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