Король Чарльз ІІІ запросив Трампа здійснити держвізит до Великої Британії
Король Великої Британії Чарльз ІІІ передав президенту США Дональду Трампу лист із запрошенням здійснити другий державний візит до Сполученого Королівства
Про це повідомляє The Guardian i The Telegraph.
Британський король припустив у листі, що американський лідер, зокрема, може відвідати замок Бармолар у Шотландії під час поїздки.
Чарльз ІІІ водночас підкреслив: вони можуть обговорити спектр світових питань, додавши, що нині Лондон і Вашингтон "відіграють життєво важливу роль".
"Як ви дізнаєтесь, це безпрецедентно для президента США. Ось чому я вважаю корисним для нас мати можливість разом обговорити ряд варіантів розташування та змісту програми. Роблячи це, працюючи разом, я знаю, що ми ще більше зміцнимо особливі відносини між нашими двома країнами, якими ми обидва так пишаємося", - написав британський король.
Трамп прийняв запрошення монарха.
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