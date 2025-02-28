Підписання угоди не є головним питанням зустрічі Зеленського з Трампом, - Наливайченко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Нарешті, сьогодні український президент буде зустрічатися з американським президентом Трампом. Чому нарешті? Тому що головним питанням для України та можливого досягнення миру є продовження американської підтримки, підтримка ЗСУ та збереження антипутінської коаліції. Це насправді головне питання", - наголосив Наливайченко.

За словами народного депутата України, питання про спільний бізнес, інвестиції, розробку й видобуток корисних копалин, включно з мінералами є похідним і має базуватися на безпекових та оборонних питаннях, угодах і гарантіях. Ось у чому суть питання.

"Навіть для американського бізнесу, для американського міністерства фінансів, для нового американського уряду цілком зрозуміло, що поки російська тимчасова окупація триває на територіях України, який може бути видобуток корисних копалин? Та ніякого. Тим більше, що Росія руйнує все, що може зруйнувати на українській землі. Тому перша й головна позиція - безпека та оборона", - зауважив Наливайченко.

Народний депутат України також додав, що вчора, 27 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії працював з Трампом над змістом підходу про безпеку та оборону.

"Британський прем'єр-міністр підтвердив, що 2 березня в Лондоні зустрічатиметься з українським президентом. І це вже буде подальша робота та доопрацювання тих питань, які прем'єр-міністр Британії вже обговорив з Трампом, а український президент обговорить сьогодні - насамперед безпекові питання та як зупинити Росію і змусити вивести російські війська й спецслужби з тимчасово окупованих територій. Наскільки це вдасться, настільки й розвиватимуться можливі домовленості щодо корисних копалин", - пояснив Наливайченко.