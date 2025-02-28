"Українські вертольоти" взяли під опіку ще 18 сиріт, чиї батьки загинули на війні

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Загалом у компанії вже 36 підопічних. " Українські вертольоти " займаються їхнім оздоровленням, купують для них одяг і взуття, оплачують різні навчальні курси та дбають про їхній культурний розвиток.

"Зараз ми починаємо роботу в місті Києві. З того, що ми сьогодні приготували для діток, – подарунки, які вони самі собі обрали. І ми дуже сподіваємося, що вони їм сподобаються", – розповіла журналістам комунікаційна директорка компанії "Українські вертольоти" Леся Червінська.

У книгарні на малечу чекали ноутбуки, велосипед, розвивальні іграшки, телевізори, мобільні телефони, побутова техніка, фотоапарат, ігрове крісло. Окрім цього, кожна дитина мала можливість обрати будь-яку книжку на власний смак.

Поруч із дітками були їхні опікуни: бабусі, дядьки, старші брати й сестри. Вони зазначили, що для них така турбота теж дуже важлива.

"Українські вертольоти" підписали Меморандум про співпрацю з "Київ мілітарі хаб" і Міністерством у справах ветеранів України, аби діти полеглих захисників отримали вчасно допомогу та подарунки. Також на базі авіакомпанії працює благодійна платформа "Дітям наших Захисників". Тож на малечу чекають нові зустрічі, проєкти та заходи.

У компанії сподіваються, що ініціативу підхоплять підприємці з різних регіонів України, аби кожна дитина, яка втратила батьків на війні, відчувала себе потрібною та захищеною.