У Києві зʼявилося графіті на честь загиблих воїнів-ультрас "Таврії" Святослава Алексапольського та Олександра Клепікова

Про це повідомили в instagram ультрас "Таврії".

"Графіті в памʼять про наших братів Свята і Боряна - представників ультрас "Таврії" (Сімферополь) та колективу Бузький Гард. Найдосвідченіших воїнів, які все своє життя боролись за вільну Україну та стали на її захист зі зброєю в руках, одразу після окупації рідного Криму", - зазначили в ультрас "Таврії".

Робота створена художниками Віталієм Гідеваном та Оленою Нойною. Це два портрети героїв із символікою їхніх підрозділів, що займають понад 20 кв. м.

Фото: instagram Ultras Tavriya

Фото: instagram Ultras Tavriya

Алексапольський Святослав (Свят) - Герой України з відзнакою "Золота зірка", молодший лейтенант, командир розвідувального взводу 220 окремого батальйону 126 бригади, десантні 25-ї та 95-ї бригади, Азов (4 бат., 2-га рота). Один з лідерів ультрас "Таврія" (Сімферополь), представник колективів Tavrida Boys та "Бузький Гард". Уродженець міста Саки, Свят 3 2009 року пішов на строкову службу, у 2010 році проходив військову службу за контрактом як розвідник роти розвідки спецпризначення в/ч 3009 внутрішніх військ Сімферополя.

Свят вмів нести відповідальність і нічого не боявся. Попри погрози та переслідування окупаційної влади всіляко виборював державність в Криму в часи Євромайдану. Після окупації рідного півострову брав участь в АТО/ООС на Сході. Його діяльність - спорт, військова та ковальська справа, медицина, IT.

Фото: instagram Ultras Tavriya

З перших днів повномасштабного вторгнення, маючи великий бойовий досвід, Свят проводив професійну підготовку членів добровольчих формувань, спільно з якими брав безпосередню участь у визволенні Київщини. Зібравши групу кримчан, у квітні 2022-го вирушили на допомогу друзям з Миколаєва та приєднались до складу добровольчого підрозділу "Бузький Гард", разом вдало працювали на ділянках південного фронту.

29 серпня 2022 року наші війська почали наступ на Херсонському напрямку, а Святослав зробив усе необхідне, щоб вдало завершити штурм та зберегти життя побратимів ціною власного.

Олександр Клепіков (Борян) уродженець міста Сімферополь, учасник проукраїнських акцій, подій на Майдані та опору анексії Криму. 3 весни 2014 року він присвятив себе військовій справі. Доброволець першого складу батальйону "Азов", брав участь у звільнені міста Маріуполь, штурмі Марʼїнки, Широкинській наступальній операції, Водяне, Новий Світ.

Сержант розвідувального взводу окремого Феодосійського батальйону морської піхоти, дислокованого у Миколаєві. За час служби у підрозділі Борян брав участь в бойових діях на Донецькому напрямку, проходив навчання за кордоном.

Після закінчення контракту повернувся до цивільного життя та здобув ступінь магістра з історії, був суддею змагань з пістолета.

Фото: instagram Ultras Tavriya

З початком повномасштабної війни під його головуванням ставилися перші укріплення "урядового кварталу" оборони Миколаєва, взяті перші полонені вороги. Разом з підрозділами тероборони брав участь в боях та диверсійних діях у Миколаївській області та місті.

3 березня 2022-го у складі підрозділів ГУР МО воював на київському напрямку.

"Азовсталь - вертолітні місії, про які ви дивились красиві фільми по телебаченню, в оточений Маріуполь, допомога рідним азовцям та морпіхам. В один із таких рейсів, 5 квітня, гелікоптер з бійцями ГУР МО був збитий на окупованій території", - поділились ультрас.

Один з лідерів руху "Таврії" (Сімферополь).